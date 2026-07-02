Fine delle lezioni, posso andare subito in vacanza o tornare a Sud dai parenti senza problemi? Il Punto dell’avvocato De Martino

Nella puntata di Diritto in Cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato un dubbio molto frequente tra i docenti: dopo la conclusione delle lezioni è possibile partire liberamente per le vacanze o rientrare nella propria città senza particolari adempimenti?

Secondo il legale, la risposta dipende da un elemento fondamentale: l’autorizzazione delle ferie.

Si può partire solo dopo l’autorizzazione delle ferie

De Martino chiarisce che la fine delle lezioni non coincide automaticamente con la libertà di assentarsi.

“Sì, può farlo una volta autorizzate le ferie.”

Il docente, infatti, resta formalmente in servizio anche nei mesi estivi, salvo il periodo di ferie regolarmente concesso.

La scuola non chiude con l’ultima campanella

Uno dei luoghi comuni più diffusi riguarda l’idea che, terminata l’attività didattica, tutto il personale sia automaticamente in vacanza.

L’avvocato smentisce questa convinzione.

“Non c’è questa libertà di… la scuola non è chiusa, non siamo tutti in vacanza.”

Per questo motivo, aggiunge, non è possibile decidere autonomamente di lasciare la sede di servizio.

“Non c’è questa libertà di tornare a casa al Sud o al Nord, di andarsene in montagna o al mare.”

Il personale resta in servizio anche d’estate

Anche in assenza delle lezioni, il rapporto di lavoro prosegue.

“Lo si può fare una volta autorizzate le ferie da parte del dirigente scolastico che le concede contemperando le esigenze di servizio.”

E precisa:

“I docenti e il personale in generale sono in servizio senza obbligo di lezioni perché non ci sono, ma rimangono in servizio al di là delle ferie espressamente autorizzate.”

Le ferie devono essere autorizzate dal dirigente

De Martino ricorda che il dirigente scolastico esercita gli stessi poteri organizzativi previsti per qualsiasi datore di lavoro pubblico.

“Il dirigente come qualsiasi datore di lavoro pubblico autorizza le ferie.”

Si tratta di un diritto del lavoratore, ma il suo esercizio deve conciliarsi con le esigenze organizzative dell’istituto.

“Le ferie sono un diritto del lavoratore ma previa autorizzazione sulla base delle esigenze di servizio, che sia un’azienda o che sia una scuola pubblica.”

Fine delle lezioni, posso andare subito in vacanza senza problemi?

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