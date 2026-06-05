dalla Gilda degli insegnanti, 4.6.2026.

Fine anno scolastico, Gilda: no obbligo presenza docenti a scuola

se fuori da attività programmate. Il monito del coordinatore nazionale.

In un video diffuso sui canali social il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana ha lanciato un monito rivolto a tutti gli insegnanti in cui ribadisce il non obbligo di firma e presenza una volta terminate le lezioni.

“L’anno scolastico sta per volgere al termine e come sempre dal nulla fioriscono circolari fantasiose in merito agli impegni degli insegnanti durante il periodo estivo.

E’ bene chiarire che gli impegni degli insegnanti sono ben definiti dal contratto e sono: le lezioni frontali e le attività funzionali ossia fino a 40 ore di consiglio e a 40 ore di collegio. Le attività funzionali devono essere stabilite nel piano annuale delle attività approvato ad inizio anno scolastico, che calendarizza tutti gli impegni dell’anno.

Ora, invece, girano circolari che pretendono al termine delle lezioni un obbligo di presenza e firma degli insegnanti oppure, soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria, addirittura si richiede di riordinare gli ambienti.

Niente di tutto questo, la presenza dei docenti non è obbligatoria dopo il termine delle lezioni a meno che no siano impegni programmati e approvati dal collegio docenti. Se ci fossero abusi nelle vostre scuole, rivolgetevi alla sede Gilda a voi più vicina”.

Lo diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti

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Fine lezioni, Gilda: nessun obbligo di presenza

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