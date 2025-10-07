FIS scuola visibile su NoiPA

di Mirco Telaro,Tuttolavoro 24, 6.10.2025.

NoiPA, pubblicati in anticipo importi netti e pagamenti del FIS:

sono visibili nell’area personale di NoiPA nella sezione “Consultazione pagamenti”.



Nel tardo pomeriggio del 4 ottobre 2025, il portale NoiPA ha pubblicato in anticipo i pagamenti relativi al FIS – Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.

Contrariamente a quanto previsto inizialmente per il 6 ottobre, i netti FIS risultano già visibili per docenti e personale ATA, che possono ora consultare i dettagli direttamente nella propria area riservata NoiPA.

Pagamenti FIS su NoiPA: dove visualizzarli

Per visualizzare i compensi FIS, è sufficiente accedere con le proprie credenziali all’area personale di NoiPA e aprire la sezione “Consultazione pagamenti”.

Da lì è possibile visualizzare l’importo netto del FIS sotto la voce “70 – Emissione Competenze Accessorie.

Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FIS) è un compenso accessorio destinato al personale scolastico (docenti e ATA) per attività aggiuntive svolte nell’ambito del piano dell’offerta formativa:

progetti e attività di potenziamento;

incarichi specifici e funzioni strumentali;

supporto organizzativo e gestionale.

Il FIS viene definito annualmente a livello di istituto e rappresenta una delle principali voci del salario accessorio per il personale della scuola.

Tassazione e contributi sul FIS: trattenute e aliquote

Molti dipendenti, dopo aver visualizzato i netti, notano che gli importi possono risultare più bassi rispetto alle attese. Questo è dovuto alle ritenute fiscali e previdenziali che gravano sul FIS:

Ritenute previdenziali : sul FIS si applica una trattenuta pari al 9,15% a carico del lavoratore;

: sul FIS si applica una trattenuta pari al a carico del lavoratore; Aliquota fiscale: i compensi FIS sono tassati con l’aliquota IRPEF marginale, cioè la più alta tra quelle applicabili al reddito complessivo del dipendente.

Ciò significa che il netto percepito può risultare significativamente ridotto rispetto al lordo, poiché non si applicano detrazioni d’imposta o tassazioni separate.

.

.

.

.

.

.

.

FIS scuola visibile su NoiPA ultima modifica: da