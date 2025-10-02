dalla Gilda degli insegnanti, 1.10.2025.

Le motivazioni alla base della non firma del CCNI nel commento del coordinatore nazionale.

Serve un criterio di ripartizione sulla base della reale consistenza numerica di docenti e ATA.

La Gilda degli Insegnanti non ha sottoscritto il Contratto Nazionale Integrativo che individua la ripartizione delle risorse FMOF per l’anno scolastico 2025-26, pari a 847.360.000 di euro, che verranno attribuiti alle istituzioni scolastiche in base al numero del personale previsto dall’organico.

“Noi chiediamo che ci sia a monte una ripartizione delle risorse, per evitare nelle scuole la grave conflittualità tra docenti e personale ATA e tra vari ordini di scuola”. E’ il commento del coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana.

La proposta della Gilda, che il tavolo di contrattazione non ha accettato, era quella di specificare nel Contratto Nazionale Integrativo un criterio di ripartizione sulla base della reale consistenza numerica di personale docente e personale ATA.

“Chiediamo inoltre – chiosa Castellana – che vengano stanziate risorse specifiche per i collaboratori del Dirigente che non gravino però sul Fondo di Istituto”.

Lo scrive in una nota la Gilda degli Insegnanti

FMOF, Gilda non firma il CCNI: nostre proposte non accolte

