dalla Gilda degli insegnanti, 23.10.2025.

FMOF, Gilda UNAMS: con mancata firma continua nostra battaglia per valorizzazione professione docente. Oggi si sono concluse le trattative presso il MIM

Oggi si è conclusa al MIM la trattativa per la ripartizione delle economie giacenti sul FMOF relative al 2022 e 2023, pari ad oltre 31 mln lordo Stato. La proposta di destinazione delle risorse non trova l’accordo della Gilda Unams che ha espresso il suo dissenso sulla prevalente destinazione alle funzioni di organizzazione, senza tenere conto delle consistenze numeriche dei dipendenti in servizio e soprattutto senza la necessaria attenzione a valorizzare l’impegno e la professionalità dei docenti.

Come già sostenuto nella trattativa sul CCNI, chiediamo con forza che le risorse FMOF vengano ripartite nel rispetto delle consistenze numeriche dell’area docenti e dell’area ATA senza operare arbitrarie redistribuzioni che penalizzino l’una o l’altra categoria.

La Federazione Gilda Unams, con la mancata firma, continua con fermezza a condurre la sua battaglia per la valorizzazione della professionalità dei docenti, che passa anche attraverso la distribuzione delle retribuzioni aggiuntive.

Lo scrive in una nota la Federazione Gilda Unams

FMOF, niente firma per non svalutare la professione docente

