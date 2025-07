dalla Gilda degli insegnanti, 7.7.2025.

La denuncia della Gilda degli insegnanti: servono più risorse.

Ci sconforta rilevare l’ennesima ingiustizia ai danni della Scuola, in termini di equità retributiva all’interno del settore pubblico.

Nello, specifico, il DPCM del 15 aprile 2025 ha previsto un incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle aree professionali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio, in 153.836.000 euro annui. Questi fondi sono indirizzati ai ministeriali, spartiti dunque tra Ministero della Giustizia, Difesa, al MEF e al Ministero dell’Istruzione.

“E’ avvilente – afferma Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti – constatare che al Ministero dell’Istruzione siano destinati solo 1.778.000 euro, una somma non proporzionata rispetto al numero degli addetti, oltre che indecente se si pensa al ruolo cruciale che ha oggi la Scuola per la società e per il futuro del nostro Paese”.

Un intervento dunque discriminatorio che non coinvolge l’insieme del personale del comparto pubblico.

“Chiediamo fortemente – conclude Castellana – l’apertura di un tavolo che affronti prioritariamente il tema della redistribuzione equa delle risorse tra tutti i comparti del pubblico impiego. Questo – chiosa – è l’ennesimo atto di squilibrio ai danni di un comparto che rischia di arretrare in termini di attrattività e motivazione”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

Fondi ministeriali, Gilda: non siamo comparto di scarto

