27.9.2025.

Come aderire.

Ieri abbiamo fatto questo incontro con Antonio e Simone per cercare di risolvere tutti i dubbi che gli iscritti e più in generale tutti i docenti hanno sul Fondo Espero. Di seguito trovate la risposta scritta ad alcune domande che avevamo già spiegato durante il video (ma comunque alcuni concetti è bene ripeterli).

I fondi pensione possono andare in negativo?

Sì, il valore della posizione individuale di un aderente può diminuire e avere un rendimento negativo nel breve periodo a causa delle oscillazioni del mercato. Ma considerando un orizzonte temporale più lungo (anche poco più lungo) il discorso cambia. Faccio un esempio che mi riguarda direttamente. Sono entrato in Espero ad inizio 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia del Covid e ho dovuto affrontare anche la crisi di rendimenti del 2022. Comunque il rendimento degli ultimi cinque anni è stato pari al 2,96% (nello stesso periodo l’inflazione media è stata del 3,1%). A questo rendimento bisogna aggiungere un 2% determinato dall’apporto che ha versato il datore di lavoro… Sono entrato nel momento peggiore (quando sono entrato non potevo certo immaginare che sarebbe arrivata prima una pandemia e poi una guerra) e comunque l amia scelta à stata vincente rispetto al restare con il TFR rivalutato in base all’inflazione.

Ho più di cinquant’anni, mi conviene aderire a Fondo Espero?

Il nostro consiglio è quello di avere un orizzonte temporale almeno decennale per aderire senza problemi al Fondo Espero. E quindi se non sono vicino alla sessantina direi che valga la pena aderire, anche per ottenere i vantaggi fiscali e il contributo datoriale.

Quale comparto scegliere?

Il nostro consiglio è quello di scegliere il Life Cycle che sceglie il comparto in cui investire in base all’età dell’iscritto. In estrema sintesi fino a cinquant’anni suonati il settore Dinamico, poi il settore Crescita, e solo negli ultimissimi anni il settore Garanzia.

Se investo in Espero cosa succederà al mio TFR?

Il TFR verrà rivalutato dalla data di entrata in Espero in base ai risultati del settore in cui ho deciso di investire. Su base decennale il comparto crescita e soprattutto il dinamico hanno percentuali di crescita maggiori rispetto all’inflazione.

Alla pensione potrò ricevere in forma di capitale solo il 50% di quanto ho versato al Fondo pensione (e quindi anche del TFR). Il resto mi verrà erogato sotto forma di rendita. Non perdo nulla.

Tra un po’ di anni ci saranno tanti aderenti ad Espero in pensione e pochi che contribuiranno e il fondo fallirà…

Ieri ho letto un commento di questo tenore nella chat dal vivo. Non ho risposto a voce perché si rischiava solo di creare confusione nella testa degli intervenuti. Oggi però non posso fare a meno di scrivere qualche riga. Chi scrive o dice una cosa del genere è in malafede o non conosce il funzionamento di un fondo pensione.

Il capitale a cui avrò diritto, e la rendita che verrà erogata, dipenderà unicamente dal capitale che il singolo iscritto avrà raccolto. I versamenti dei nuovi aderenti non serviranno per pagare le rendite dei pensionati. Un fondo pensione non è una truffa finanziaria che segue il vecchio schema Ponzi.

Ho un fondo pensione con la banca, cosa potrei fare?

I fondi pensione aperti costano molto di più rispetto ai fondi pensione chiusi come Espero, ed hanno rendimenti simili. Per di più l’aderente non gode del contributo datoriale. Il nostro consiglio dipende dai casi, ma la soluzione migliore sarebbe quella di mettere tutti i soldi della previdenza complementare in Espero perché conviene al futuro pensionato.

Come aderire

Il video qui sopra è un tutorial per iscriversi a Fondo Espero in autonomia. A diversi iscritti è capitato di avere qualche problema nell’interfaccia per cui non sono riusciti a completare l’iscrizione. Se vi trovaste in questa situazione e siete entrati in ruolo il primo settembre 2019 o successivamente, vi consigliamo di non fare nulla ed attendere l’iscrizione automatica al fondo.

Per gli altri non resta che richiedere assistenza sul portale NoiPA. Bisogna entrare con il proprio SPID (o con la CIE) e successivamente cliccare in alto su Assistenza. Nella pagina successiva cliccare su Self Service Amministrato, e successivamenta andare in fondo alla pagina e fare un secondo clic su “Richiedi assistenza tramite il modulo di contatto”.

Si apre una nuova pagina in cui nei menù a tendina bisogna scegliere “MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO” e successivamente per Categoria utenti “Amministrato”, per Area “Servizi stipendiali”, nella sezione Tematica “Previdenziale”, ed infine nella categoria Tipologia problematica “Previdenza complementare”. Successivamente bisogna spiegare il problema e soprattutto allegare degli screenshot della pagina che si presenta sul nostro NoiPA e del video in alto per far capire cosa invece dovrebbe esserci.

