Formazione commissari di Maturità: non c’è obbligo

di Laura Criscione, Orizzonte Scuola, 14.5.2026.

Il corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026

non è obbligatorio. Le norme.

Esame di Maturità 2026: da ieri è aperta l’iscrizione alla prima edizione Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026”

Le modalità di iscrizione

Le iscrizioni al percorso saranno disponibili dal 13 maggio 2026 al 30 settembre 2026 sulla piattaforma Scuola Futura

ID percorso: 436107

Chi deve /può partecipare?

Sebbene la pagina del Ministero riporti la formazione come “obbligatoria” per i Commissari la nota n. 120085 del 13 maggio 2026 indica quali destinatari, in maniera generica “docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità.”

Quindi, in linea generale, tutti i docenti che hanno avuto l’obbligo o hanno scelto di presentare l’istanza ai sensi della Nota prot. n. 90455 del 25 marzo 2026 e che sono “potenzialmente nominabili” come commissari esterni o che sono già stati individuati come commissari interni.

Secondo questa indicazione, il percorso non assume carattere obbligatorio.

Tuttavia ricordiamo che il Decreto-Legge 127/2025 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164 prevede lo stanziamento di una somma specifica per la formazione:

“7. […] è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. […]

Pertanto ai docenti impegnati quali componenti delle Commissioni, sarà richiesta (o forse è auspicabile abbiano) specifica formazione.

Potremmo dire che, allo stato attuale delle informazioni, la formazione è facoltativa per tutti i docenti che hanno presentato domanda di partecipazione, ma che diventerà “auspicabile” per i docenti che riceveranno la nomina.

Priorità per la nomina 2026/27

In generale bisogna anche considerare che come indicato dal DL 127/2025

“8. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7 ” e per questo motivo la piattaforma sarà ancora aperta fino al 30 settembre 2026.

Esiti nomina Commissioni

Al momento il Ministero non ha indicato una data precisa. In mancanza di ulteriori indicazioni, è possibile pensare che il periodo sarà come di consueto, tra fine maggio e inizio giugno.

In quel periodo la piattaforma sarà ancora aperta e sarà possibile accedere al percorso.

Il programma del percorso

Il corso prevede il seguente programma:

1) Le novità introdotte dal DL 127/2025 in relazione all’esame di maturità

2) Le commissioni d’esame

3) L’ordinanza ministeriale 26 marzo 2026, n. 54

Ammissione dei candidati. Esami preliminari. Credito scolastico. Documento del consiglio di classe

Le fasi di svolgimento dell’esame

4) La formazione scuola-lavoro e le attività assimilabili (DM 226/2024)

5) Il “decreto materie”.

Scelta delle discipline e modalità di conduzione del colloquio

Curriculum della studentessa e dello studente

6) Quadri di riferimento e griglie di valutazione

7) Le peculiarità dell’istruzione professionale in relazione alla seconda prova scritta

8) L’esame di maturità dei candidati con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali

9) La gestione di eventi di rilevanza disciplinare in sede d’esame

Rilascio dell’attestato

I partecipanti che avranno completato il percorso secondo le modalità previste dalla piattaforma riceveranno l’attestato.

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Formazione commissari di Maturità: non c’è obbligo ultima modifica: da