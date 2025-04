di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.4.2025.

Baratto tra programmazione e formazione. Un whatsapp molto imbarazzante nel gruppo docenti.

Una nostra affezionata lettrice, docente in un Istituto Comprensivo dell’alta Calabria, ci scrive per sapere se è possibile annullare 4 ore di programmazione programmata alla scuola primaria e in cambio imporre una formazione docenti tenuta, tra le altre cose, da una notissima sigla sindacale molto forte in quel territorio. A tal proposito la docente gira alla nostra redazione un messaggio whatsapp molto imbarazzante postato dalla collaboratrice della ds nel gruppo della scuola.

Messaggio whatsapp nel gruppo docenti

La collaboratrice del dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di Cosenza, invia nel gruppo whatsapp della scuola, in modo informale e del tutto privato, quindi senza nessuna valenza giuridica di comunicazione ufficiale, un messaggio per annunciare una disposizione di servizio. Tale messaggio è del seguente tenore:

“Buon pomeriggio, questo seminario di 4 ore sostituirà la programmazione di ieri, 15 aprile, e del 13 maggio. Cortesemente girate il link ai docenti per l’iscrizione”.

Al messaggio viene allegata una locandina di un noto sindacato che pubblicizza un seminario dal titolo:”Fare Musica per costruire percorsi didattici inclusivi” e si specifica che l’associazione IRSEF è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della direttiva MIUR 170/2016.

Il baratto tra programmazione e formazione

Sostenere che una formazione comunicata tra l’altro per canali non ufficiali, sostituisca delle ore di programmazione obbligatorie previste da contratto collettivo nazionale, non solo è alquanto curioso e al limite della realtà, ma è addirittura illegittimo. I docenti non potrebbero essere chiamati obbligatoriamente a seguire e frequentare un percorso di formazione, anche se molto interessante e coinvolgente, al posto di svolgere la programmazione prevista per il giorno 15 aprile e il giorno 13 maggio 2025. Si tratta sicuramente di un baratto improponibile e del tutto illegittimo.

Ore di programmazione della scuola primaria

È utile ricordare l’art.43 del CCNL scuola 2019-2021 che al comma 5 prevede che per la scuola primaria sono previste 22 ore settimanali di insegnamento, alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

A proposito delle ore di programmazione didattica da svolgere dagli insegnanti della scuola primaria, c’è da sottolineare che l’art.44, comma 6, del CCNL scuola 2019-2021 prevede che con il Regolamento d’Istituto sarebbe possibile svolgere a distanza proprio le due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dal succitato art. 43 (Attività dei docenti), comma 5 del CCNL scuola.

