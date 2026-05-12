dalla Gilda degli insegnanti, 11.5.2026.

Le attività funzionali in più siano retribuite. Il monito del coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana .

La Federazione Gilda Unams sta ricevendo innumerevoli segnalazioni su corsi obbligatori di formazione sull’Intelligenza Artificiale, richiamando in modo generico l’AI Act europeo.

L’innovazione tecnologica è certamente una sfida importante per la scuola, ma non può diventare il pretesto per imporre nuovi obblighi di servizio ai docenti al di fuori delle regole contrattuali e degli organi collegiali.

“E’ opportuno mettere in guardia i colleghi, la formazione obbligatoria è solo quella che ricade in orario di servizio. Di obbligatorio, per gli insegnanti, sono solo le ore di didattica o le ore funzionali. L’innovazione tecnologica è una sfida importante per la scuola, ma non può diventare il pretesto per imporre nuovi obblighi di servizio ai docenti al di fuori delle regole contrattuali e degli organi collegiali”. E’ il commento del coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Vito Carlo Castellana.

Qualora la partecipazione a corsi di formazione sull’IA determini il superamento del limite orario delle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore), le ore eccedenti non possono essere considerate gratuite, ma devono essere riconosciute e retribuite, come previsto dal CCNL.

“Basta con il volontariato – conclude Castellana – conosciamo bene i nostri diritti e impariamo a difenderci, non cadendo nelle trappole, perché gran parte di queste ore di formazione servono a chi tiene questi corsi di formazione”.

La Federazione Gilda Unams invita a contattare le sedi provinciali di riferimento, in caso di abusi.

Lo diffonde in una nota la Federazione Gilda Unams

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Formazione docenti: no a obblighi imposti

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