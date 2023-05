di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 16.5.2023.

Riforma reclutamento e formazione iniziale dei docenti:

il DPCM è pronto, ora manca solo il via libera della Commissione europea.

Formazione docenti, il DPCM attuativo della riforma del reclutamento e della formazione iniziale dei docenti è pronto: il decreto avrebbe dovuto vedere la luce entro il luglio dello scorso anno ma per una serie di circostanze, compresa la caduta del governo Draghi, ha subìto un ritardo. L’ultimo step per avviare la riforma formativa resta l’OK da parte della Commissione europea.

DPCM sulla formazione docenti: tutto pronto, manca solo il via libera dalla Commissione europea

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’ (martedì 16 maggio 2023), la stima dei docenti interessati a conseguire 30 o 60 CFU sarebbe di circa 90mila unità a cui si devono aggiungere i docenti che intendono ottenere l’abilitazione all’insegnamento e coloro che lavorano nelle scuole paritarie. È possibile che la quota di erogazione dei corsi in modalità telematica possa essere elevata al 40-50 per cento, in considerazione dell’enorme sforzo che dovrà compiere l’intero sistema universitario nei prossimi due anni. Giova ricordare, a questo proposito, che il DL N. 36 aveva previsto un tetto del 20 per cento.

Possibile emendamento al decreto PA

La modifica, come riporta ‘Italia Oggi’, potrebbe arrivare tramite un emendamento al decreto PA, attualmente all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge. Gli emendamenti al decreto PA sono una sessantina circa. Per quanto riguarda la questione riguardante il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, argomento che rischia di suscitare un contenzioso, c’è da registrare la proposta di un supporto da parte del Cimea (Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche) per la valutazione dei titoli, in modo tale da velocizzare una procedura che ha accumulato un notevole ritardo.

. . . . . . . .

Formazione docenti, pronto il decreto: ora l’OK di Bruxelles

ultima modifica: da