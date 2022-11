Circola sulle agenzie e sugli altri media la lista dei sottosegretari del governo Meloni. Non è confermato al momento che sia completa.

All’Istruzione Paola Frassinetti (FdI). Vediamo chi è la donna che affiancherà il ministro Giuseppe Valditara al ministero dell’Istruzione e cosa ha raccontato a Tuttoscuola in campagna elettorale Paola Frassinetti.

Paola Frassinetti, Fratelli d’Italia, avvocata civilista nata con il Fronte della Gioventù. Dal 1994 in Alleanza nazionale, ha ricoperto nel 2001 anche l’incarico di assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della provincia di Milano. Arrivata a Roma nel 2006 ci è rimasta fino al 2013 quando è diventata portavoce regionale della Lombardia per Fratelli d’Italia. Nel 1996 ha fondato, insieme a Gianni Alemanno, l’Associazione Culturale “Area” che si prefiggeva il compito di diffondere le tematiche identitarie e sociali della Destra italiana.

Ma qual è la visione sulla scuola della neo sottosegretaria all’Istruzione di Fratelli d’Italia? Nel corso della recente campagna elettorale Tuttoscuola ha intervistato i responsabili scuola dei diversi partiti politici, tra cui anche Paola Frassinetti. “Credo nella scuola dell’uguaglianza“, ci ha detto Frassinetti. “Le priorità? Contrasto alla dispersione scolastica – ha spiegato -, un’emergenza che non si sa che piega potrebbe prendere. Priorità dunque a questo punto. L’età in cui si manifesta la dispersione tende ad essere più anticipata, ora interessa maggiormente anche la secondaria di I grado“.

Nelle scorse settimane Fratelli d’Italia si è detto favorevole alla reintroduzione di voti nella scuola primaria. Niente più giudizi, dunque? “Le famiglie rivorrebbero i voti, a oggi i giudizi sono caotici e incomprensibili. Credo che il voto non sia offensivo. Nella vita non si può sfuggire dai voti, non vediamo particolari traumi dovuti a questo”, ha detto Frassinetti nel corso della intervista a Tuttoscuola.

E per quanto riguarda gli insegnanti? “Siamo contro l’idea di docente esperto – ha spiegato la responsabile scuola di FdI -, una figura inutile che crea squilibrio e una disuguaglianza troppo forte. Pensiamo che un adeguamento degli stipendi a quelli europei sia doveroso, le risorse aggiuntive per farlo possono essere recuperate”.

“Puntiamo sull’aggiornamento e sulla formazione degli insegnanti – ha detto ancora Frassinetti -. Come ha dimostrato anche il periodo della pandemia, la classe degli insegnanti è capace di districarsi tra tantissime difficoltà. Se avessero avuto una formazione digitale adeguata, le difficoltà sarebbero state minori. Mettiamo al centro la formazione degli insegnanti, dunque”.

