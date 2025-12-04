di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 3.12.2025.

Aggiornamento GaE e GPS, ecco come si calcola il punteggio riferito al servizio prestato e mai dichiarato.

Si avvicina l’ora X che disporrà le regole normative per l’aggiornamento, nuovo inserimento o anche trasferimento delle GPS del biennio 2026-2028. Anche per le GaE ci sarà il consueto aggiornamento biennale per la validità delle graduatorie per gli anni scolastici 2026-2027 e 2027-2028. Vediamo come si calcola il punteggio del servizio prestato e mai dichiarato fino ad ora nelle GPS. Il calcolo del punteggio è uguale sia per la prima fascia che per la seconda.

Punteggio del servizio nelle GPS

Incominciamo con l’affermare che il punteggio per le GPS può essere “specifico” oppure “aspecifico”. Il servizio è valutato come specifico se viene calcolato per intero nella classe di concorso in cui è stato realmente svolto e con il titolo di accesso valido. Un servizio è invece considerato “aspecifico” se il suo punteggio viene calcolato, al 50% del suo valore specifico, in classe di concorso diversa rispetto quella del reale servizio svolto.

Calcolo del punteggio

Il punteggio del servizio prestato nelle scuole statali o anche in quelle paritarie è di 2 punti per ogni mese di servizio o frazione di 16 giorni del mese di servizio. In buona sostanza i primi 16 gg di servizio danno diritto a 2 punti nella classe di concorso specifica, mentre un solo punto nelle altre classi di concorso in cui si è inseriti in GPS. Successivamente il calcolo prosegue a slot di 30 giorni, per cui dopo i primi 16 giorni, al 46-esimo giorno scattano 4 punti, al 76-esimo giorno arriviamo a 6 punti, al 106-esimo andiamo a 8 punti, al 136-esimo abbiamo 10 punti, per arrivare al massimo del punteggio possibile in un anno scolastico, ovvero 12 punti, al 166-esimo giorno.

L’insegnamento della Religione cattolica o dell’insegnamento alternativo, viene considerato sempre servizio aspecifico. Mentre al contrario il servizio prestato sul sostegno, darebbe diritto al calcolo di valutazione come insegnamento specifico anche per tutti gli insegnamenti del grado di istruzione a cui si riferisce il posto di sostegno.

Qundi riepilogando quanto suddetto, se un docente ha svolto nei due anni 2024/2025 e 2025/2026 due anni cimpleti di servizio nell’insegnamento classe di concorso A0XX, potrà caricare a sistema ben 24 punti di punteggio valutato come specifico nella stessa classe di concorso A0XX e la metà del punteggio cioè 12 punti, punteggio valutato come aspecifico, per le classi di concorso A0YY e A0ZZ.

Calcolo del punteggio del servizio nelle GaE

Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento c’è da sottolineare che il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Quindi se si valuta come servizio specifico potrà anche valere fino a 12 punti, ovvero 2 punti per ogni mese o frazione di mese pari a 16 giorni, mentre lo stesso servizio potrebbe essere caricato come non specifico, rinunciando alla valutazione di servizio specifico, ottenendo in altra classe di concorso la metà del punteggio.

A tal proposito giova ricordare che:

per servizio specifico si intende quello svolto sulla classe di concorso per cui si chiede l’attribuzione del punteggio;

per servizio non specifico si intende quello svolto su una classe di concorso diversa da quella per cui si chiede l’attribuzione del punteggio.

