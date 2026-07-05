Garante privacy, la relazione 2025 e la scuola

Intelligenza Artificiale: Sono state fissate regole e tutele per l’integrazione di sistemi di IA nella didattica, richiedendo la massima trasparenza sull’elaborazione dei dati personali dei minori.

Registro Elettronico e Comunicazioni: Il Garante ha registrato un aumento delle violazioni dei dati (data breach). È necessario garantire accessi sicuri, evitare la diffusione non autorizzata di credenziali e proteggere i dati comunicati alle famiglie.