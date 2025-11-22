Genitori fuori dalla scuola? Soliani: Niente affatto

A proposito delle dichiarazioni che ci ha rilasciato in questi giorni il professore Ernesto Galli Della Loggia sulla questione del rapporto con le famiglie, abbiamo sentito Albertina Soliani , con un lungo passato nel mondo della scuola e del sociale. Insegnante di scuola elementare, direttrice didattica, parlamentare, alla fine degli anni ’90 era stata anche sottosegretaria all’Istruzione con il ministro Luigi Berlinguer . Attualmente è vice-presidente nazionale ANPI e presidente onoraria dell’Associazione per l’amicizia Italia-Birmania “Giuseppe Malpeli” di Parma.

Allora, cosa ne pensa delle parole di Galli Della Loggia che dice che i genitori vanno tenuti ben lontani dalla scuola?

Ma no, sbaglia: se accadesse questo, sarebbe il deserto e sarebbe un vuoto anche pesante sull’educazione delle nuove generazioni.

Al contrario c’è assolutamente bisogno di relazioni tra scuola e famiglia. Vorrei dire anzi che si deve lavorare con i genitori così come sono, senza prospettive, sempre più impauriti dai ragazzi, più incapaci di parlare con loro.

Non basta sperare che siano diversi, bisogna relazionarsi con loro esattamente come sono, bisogna parlare con i genitori e tenerli vicini il più possibile.

E’ l’unica strada che abbiamo per riuscire a coinvolgerli nella responsabilità educativa.

Tutto giusto, almeno in teoria, ma questo significa anche chiedere molto ai docenti, la maggior parte dei quali lavora e si impegna già tanto.

Certo, mi rendo conto che agli insegnanti oggi si chiede moltissimo.

Gli si chiede di lavorare non solo dentro le mura della scuola, ma anche fuori, perché quello che arriva a loro è anche il frutto delle relazioni mancate e complesse che ci sono fuori. Ma la soluzione non è la separazione, la soluzione è lavorare insieme così come siamo. Non abbiamo altre strade.