Gestione spezzoni fino a 6 ore nella secondaria

Nella

, la gestione degli

segue una procedura a più livelli. Viene descritta dalla

, che richiama l’art. 22, comma 4, della

. Si tratta di ore di insegnamento che non concorrono a costituire una cattedra ordinaria e che, proprio per questa ragione, richiedono una gestione separata rispetto alle supplenze standard. Il calendario operativo è stretto. I

dovranno verificare entro il

la disponibilità ad accettare questi spezzoni da parte dei docenti interni che saranno titolari nell’anno scolastico 2026/27. Solo dopo questa fase di verifica interna, e solo sugli spezzoni rimasti scoperti, entrano in gioco gli UST e, in ultima istanza, le graduatorie.