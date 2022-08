È una consuetudine che dura da anni, anni in cui non si sono registrati miglioramenti ma, anzi, peggioramenti della situazione dell’istruzione in Italia. Tra questi, sicuramente le condizioni economiche e di lavoro dei docenti che, senza motivazione e valorizzazione, non possono contribuire al miglioramento dell’istruzione.

Le attuali dichiarazioni dei politici sono ricalcate su quelle passate: i soliti e generici riconoscimenti sull’importanza della scuola per il futuro del Paese, ma nessuna proposta concreta che tenti di risolvere le questioni sempre più aggrovigliate riconducibili agli interventi sconclusionati della politica.

Verrebbe naturale arrendersi, ma la Gilda non intende desistere. Crediamo che quanto più le circostanze sono complesse, tanto più occorrono vigore, volontà, e capacità di non demordere.

Quindi presentiamo ai colleghi, ai politici in lizza, all’opinione pubblica le nostre indicazioni Con queste proposte articolate – che non sono un’agenda né un elenco anonimo e casuale – presentiamo quell’idea di scuola in cui abbiamo sempre creduto.

Quella scuola della Costituzione, preposta alla formazione dei giovani e che affida agli insegnanti un ruolo sociale istituzionale.

Non una scuola servizio che risponde ad esigenze individuali, a volte di dubbia valenza e a volte mercantili….

