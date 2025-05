Contratto, il commento del coordinatore nazionale della Gilda:

bene parole Valditara se personale scuola viene distinto dal Pubblico Impiego

Apprendiamo da alcune agenzie di stampa quanto detto dal Ministro Valditara, circa la volontà di prevedere una differenziazione tra il personale scolastico e quello del pubblico impiego.

Una notizia che accogliamo positivamente ma che riteniamo possa essere ancora migliore se si supponesse nel contratto una specifica area per la docenza, indispensabile per promuovere la qualità della scuola pubblica – statale e per contrastare l’attacco al concetto di professionalità che sta causando sempre più la svalutazione del ruolo dell’insegnante.

Con la speranza che queste parole si traducano poi in fatti, la Gilda continuerà in ogni sede possibile a battersi per il giusto riconoscimento che i docenti hanno il diritto di ricevere.

A dichiararlo, in una nota, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana

