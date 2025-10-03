A Rimini è in corso l’assemblea nazionale della Gilda degli Insegnanti, l’appuntamento che ogni anno riunisce i coordinatori provinciali provenienti da tutta Italia. L’incontro è occasione per discutere di scuola e del ruolo che il corpo docente continua a svolgere nella società.

Nel suo intervento, il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana ha ribadito la centralità degli insegnanti e la necessità di non snaturare la funzione della scuola:

“Ciò che più che mai oggi vogliamo salvaguardare è il ruolo della scuola, non come azienda al cui vertice ci sono dei capi, i dirigenti in questo caso, non come progettificio ma piuttosto un luogo dove si parli di didattica e di insegnamento. La scuola la fanno i docenti, che non fabbricano progetti ma idee, che si rivolgono agli studenti e che preparano le lezioni. Lo ribadiamo in ogni circostanza, no al progettificio, sì alla didattica”.

.

.

.

.

.

..

Gilda degli insegnanti: “No alla scuola azienda, sì alla didattica”

ultima modifica: da