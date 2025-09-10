dalla Gilda degli insegnanti, 9.9.2025.

“Quanto emerso dalla presentazione del Rapporto OCSE “Education at a Glance 2025” è la conferma di quello che la Gilda denuncia da tempo”. E’ il commento del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

I dati presentati, nello specifico, mostrano come in Italia gli stipendi degli insegnanti sono diminuiti, in dieci anni, del 4.4% e sono inferiori del 33% rispetto a quelli dei lavoratori a tempo pieno con una laurea.

“Il rapporto OCSE – afferma Castellana – dimostra quanto l’Italia, rispetto ad un confronto internazionale, sia il Paese che investe meno per la Scuola e l’Istruzione – spendendo circa il 4 percento del suo prodotto interno lordo, contro una media OCSE del 4.9%”.

Un quadro che delinea quanto siano sempre più scarse le risorse previste per le infrastrutture, la formazione ma soprattutto gli stipendi.

“I nostri miseri stipendi – conclude il coordinatore nazionale – indeboliscono la categoria e sgretolano la fiducia dei giovani nell’istituzione Scuola. Urge far recuperare potere d’acquisto e autorevolezza agli insegnanti, a partire proprio da retribuzioni adeguate”.

Gilda, l’OCSE conferma quanto denunciamo da tempo

