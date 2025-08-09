Gilda degli insegnantiInsegnanti Autore: - 09 Agosto 2025 / 05 : 25
Commenti disabilitati su Gilda Napoli. Speciale immissioni in ruolo 2025/26

Gilda Napoli. Speciale immissioni in ruolo 2025/26

Speciale immissioni in ruolo 2025/26

a cura di Antonietta Toraldo, Gilda degli insegnanti di Napoli, 9.8.2025.

Gilda Venezia

 

News

Normativa

Contingenti e disponibilità

Calendari virtuali di convocazione

Graduatorie

Vademecum

Link utili

Gilda Napoli. Speciale immissioni in ruolo 2025/26 ultima modifica: 2025-08-09T05:25:27+02:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl