Gilda, scuola mercimonio di titoli

23.2.2026.

Gilda: ora occorrono atti concreti per un business inarrestabile che forse non si ha voglia di interrompere”, sono le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Sembra si voglia alimentare il fenomeno del mercimonio dei titoli, ormai conclamato e denunciato da sempre anche dalla Gilda degli Insegnanti, piuttosto che trovare soluzioni per arginarlo.

Infatti la soluzione prospettata dal ministero di far valere solo titoli informatici accreditati da ACCREDIA si sta rivelando del tutto inutile se non addirittura controproducente, dal momento che tale accreditamento non ha modificato in nulla il mercimonio esistente in quanto sono stati accreditati gli stessi enti di prima.

A peggiorare le cose, c’è, per l’aggiornamento delle GPS, il punteggio massimo acquisibile con le certificazioni informatiche che è stato arbitrariamente e all’ultimo minuto portato da 2 a 4 con il risultato che oggi sui social stanno dilagando offerte per il conseguimento dei titoli informatici certificati da acquisire in 24 ore.

Inoltre, per creare ancora più confusione, sono le modalità di valutazione dei titoli informatici già inseriti nella precedente domanda per le GPS 2024/26. Se è assodato che il punteggio acquisito continuerà a valere per l’aggiornamento delle graduatorie in cui si è già inseriti, sembrerebbe che ciò non valga per chi, dopo aver conseguito un’abilitazione o una specializzazione su sostegno, intende passare dalla seconda alla prima fascia.

“Occorre fare chiarezza – afferma Castellana – e rassicurare gli interessati che quanto acquisito non possa essere cancellato. I docenti precari, come sempre, sono trattati come un bancomat. La piaga dei titoli è ormai insostenibile, come si può parlare di merito se con qualche migliaio di euro si possono conseguire in pochi giorni punteggi da titoli informatici e linguistici pari ad 1 anno di servizio?”.

Tale difformità è ancora più evidente se consideriamo il punteggio attribuibile ad una seconda laurea magistrale: 3 punti rispetto ai 4 delle sole certificazioni informatiche.

“Sono urgenti e necessari atti concreti, non bastano le denunce pubbliche del ministro Valditara né tantomeno l’aumento dei punteggi attribuibili a certificazioni vendute un tanto al chilo”. Ha concluso il coordinatore nazionale.

