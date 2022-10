di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 25.10.2022.

Il destino di ognuno lo fa il suo valore.

Giorgia Meloni replica alla Camera rispetto al dibattito che è seguito al suo discorso programmatico. Torna sulla questione del merito.

“Il merito nell’istruzione sarebbe nemico dell’uguaglianza? Non sono d’accordo – ribadisce la presidente del Consiglio – Su questo cerco di invertire la rotta rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni. La scuola italiana si dava l’obiettivo di livellare nel punto di arrivo ma questa non è uguaglianza. Merito e uguaglianza non sono nemici, sono uno fratello dell’altra. L’uguaglianza va garantita nel punto di partenza. Nella scuola pubblica tutti devono avere le stesse possibilità indipendentemente dalla famiglia nella quale si nasce. Tutti nella stessa linea di partenza ma non tutti sulla stessa linea di arrivo, quello deve dipendere da te. Altrimenti se tutti devono arrivare allo stesso punto e non possono andare oltre il tetto che altri hanno messo sulla loro testa, ciò è sbagliato. La nostra è la sfida. Io penso che questa sia la base per combattere una società nella quale il tuo destino è segnato dalla famiglia di provenienza o dalle amicizie che hai. Ebbene io non voglio una nazione in cui il destino delle persone si basi sulle amicizie che uno ha, ma sul valore delle persone”.

Il tema dell’immigrazione

“Il patriottismo non può che essere solidale. Ritengo una vergogna anche lo sfruttamento dei migranti nell’agricoltura. Il tema dell’immigrazione è esattamente questa: per anni ci hanno detto che l’immigrazione di massa non controllata dai flussi serviva perché gli immigrati facevano lavori che gli italiani non volevano fare; ma se facciamo entrare gli immigrati lo facciamo non per fare loro fare lavori che non vogliamo fare ma per dare loro le stesse opportunità”.

“Continuo a ritenere che l’immigrazione vada governata e per il diritto d’asilo si deve fare una missione europea che consenta di aprire gli hotspot in Africa con la collaborazione dalla comunità internazionale”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi alla Camera per chiedere la fiducia, ha parlato anche di scuola, partendo dal dramma della morte di Giuliano De Seta durante il Pcto: “Tutti concordiamo sull’importanza di porre fine agli incidenti mortali sul lavoro. Il tema non è creare nuove norme, ma è garantire la piena attuazione delle norme che esistono. Non possiamo accettare che un ragazzo di 18 anni come Giuliano De Seta esca di casa per andare al lavoro e non vi faccia mai più ritorno”.

“Serve colmare il grande divario esistente tra formazione e competenze richieste dal mercato del lavoro – continua – con percorsi specifici, certo, ma ancora prima grazie a una formazione scolastica attenta alle dinamiche che del lavoro”.

“L’Istruzione è il più formidabile strumento per aumentare la ricchezza di una nazione, sotto tutti i punti di vista perché il capitale economico non è niente se non c’è anche il capitale umano”.

E vira sulla questione del merito: “Si è polemizzato sulla nostra scelta di rilanciare la correlazione tra istruzione e merito. Rimango francamente colpita. Diversi studi dimostrano come oggi chi vive in una famiglia agiata abbia una chance in più per recuperare le lacune di un sistema scolastico appiattito al ribasso mentre gli studenti dotati di minori risorse vengono danneggiati da un sistema scolastico che non dovesse premiare il merito perché quelle lacune non le colmerà nessuno”.

“L’Italia non è un Paese per giovani. L’Italia si è disinteressata del loro futuro, persino del fenomeno dei giovani che si autoescludono dal circuito formativo e lavorativo; e del crescente fenomeno delle devianze e della criminalità che la pandemia ha accentuato”.

.

.

.

.

.

Giorgia Meloni alla Camera: nella scuola merito e uguaglianza sono l’uno fratello dell’altra

ultima modifica: da