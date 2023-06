dal blog di Gianfranco Scialpi, 11.6.2023.

Giorni di scuola, abbiamo un bel primato! Con la Danimarca siamo tra i primi in Europa! Il “si dice”, purtroppo, propone qualcosa di diverso. I dati autorevoli, invece, dicono altro. L’esempio che davanti a grafici e numeri non c’è discussione! Il problema risiede nella diversa distribuzione delle pause.

Giorni di scuola nell’anno, domima l’informazione di superficie

Giorni di scuola, siamo i primi in Europa! Sembra strano, condizionati dal “si dice” che presenta i docenti come lavoratori privilegiati. Il ritornello torna in auge con l’inizio delle vacanze estive. Si leggono o si ascoltano messaggi che presentano gli insegnanti come dei privilegiati:”i docenti hanno tre mesi di vacanze estive, quindici giorni a Natale e sette almeno a Pasqua“. Siamo di fronte a un’informazione di superficie che enfatizza un dato oggettivamente non corrispondente alla realtà (tre mesi di vacanze estive, dimenticando gli esami…).

Questa si basa sulle sensazioni che si declina nella rancorosità. L’approccio minimale alla realtà è favorito dalla diffusione dell’analfabetismo funzionale anche tra i laureati e i possessori di un diploma di scuola superiore. Il loro progressivo e costante allontanamento dalla lettura, favorisce la perdita delle conoscenze e abilità acquisite durante il percorso scolastico o universitario. Attualmente i 4/10 degli italiani hanno gravi difficoltà “a usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana.”

L’informazione di livello superiore presenta un’altra realtà

Fatta questa premessa, analizziamo i dati autorevoli e accurati, dai quali si tengono lontani molti improvvisati commentatori.

Questi sono desunti dallo studio, ancora valido, Eurydice- Indire (2018-19)

Analizziamo la prima tabella



La Danimarca e l’Italia presentano il calendario più lungo (200 giorni), uniforme nei tre gradi di studio. Gli altri paesi hanno un calendario scolastico tra i 170-190 giorni.

Le due tabelle evidenziano che in Italia le vacanze sono concentrate a Natale, Pasqua e in estate. In altri paesi i giorni di pausa sono distribuiti durante tutto l’anno (ottobre-maggio). Ad esempio in Francia, le vacanze estive durano 8 settimane, ma tra ottobre-novembre e a carnevale le scuole sono chiuse complessivamente per 4 settimane.

La maggior parte dei paesi a giugno chiude i cancelli. Quindi le vacanze estive sono concentrate tra giugno e fine agosto. Fanno eccezione paesi come la Germania, l’Islanda, la Norvegia e la Scozia. L’inizio del loro anno scolastico è compreso tra il 1 agosto e 22-23 agosto Ovviamente non è difficile comprenderne il motivo: la diversa latitudine rispetto alla nostra.

La differente organizzazione delle pause influisce sulla durata delle vacanze estive. Si va da un minimo di 6 a un massimo di 12-13.

Le vacanze estive vanno dalle 6-8 settimane (Francia,Germania,Liechtenstein,Regno Unito, Norvegia…) alle 10-12 (Finlandia Grecia, Islanda,Portogallo, Spagna, Ungheria… ) . La Lettonia, l’Italia chiudono l’elenco con 13 settimane.

Giorni di scuola, uno studio rivela il nostro primato in Europa

