La Tecnica della scuola, 4.3.2025.

Mobilità 2025/26, gli allegati da presentare per chi deve fare la domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità. Le preferenze per la deroga. Quando l’anno di pre-ruolo in istituto paritario è valido come punteggio.

È stata pubblicata, nella giornata di lunedì 3 marzo, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2025/26 che la regola.

Quali sono gli allegati da presentare per chi deve fare la domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità?

Gli allegati da presentare per chi deve fare la domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità sono il modulo domanda, allegato D, allegato F, ed eventuali ulteriori dichiarazioni personali.

Come indicare le preferenze per la deroga?

Per indicare le preferenze per la deroga bisogna esprimere il comune di residenza del genitore prima di indicare qualsiasi altra preferenza per altri comuni o province.

Un anno di pre-ruolo prestato presso un istituto paritario è valutato ai fini del punteggio per mobilità interprovinciale?

Un anno di pre-ruolo prestato presso un istituto paritario è valutato ai fini del punteggio per mobilità interprovinciale solo se i servizi prestati nelle scuole paritarie sono validi fino al 31 agosto 2008 per le scuole paritarie primarie che hanno mantenuto contemporaneamente anche la qualifica di parificate; altrimenti, non è valutabile.

Mobilità 2025/26, le FAQ

