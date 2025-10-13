ContrattoInsegnanti Autore: - 13 Ottobre 2025 / 13 : 23
Gli stipendi dei docenti dal 2026

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 13.10.2025.

Ecco gli stipendi dei docenti dal 2026, come cambieranno per fascia di anzianità. Ipotesi nel CCNL.

Gilda Venezia

Confronto all’ARAN serrato tra amministrazione e sindacati sul rinnovo del contratto collettivo nazionale che poterà a nuovi aumenti per tutte le categorie di lavoratori coinvolti.
All’interno dell’ipotesi di rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, ARAN e sindacati stanno definendo anche i nuovi importi della retribuzione tabellare annua, aggiornati al 1° gennaio 2024 che poterà un aumento già a partire dal 2026, con in più la retroattività degli arretrati, dal momento che la decorrenza è al 2024. Le cifre, che si riferiscono alla quota annua per 12 mensilità (cui va aggiunta la tredicesima), variano in base all’anzianità di servizio e al ruolo ricoperto nel sistema scolastico.
Ricordiamo agli utenti che si tratta ancora di una ipotesi non ratificata e, pertanto, suscettibile di modifiche.

Infanzia e primaria: nuova articolazione stipendiale

Per il personale docente attivo nella scuola dell’infanzia e nella primaria, l’ipotesi prevede:

  • da 0 a 8 anni: 22.364,92 €;
  • da 9 a 14 anni: 24.731,47 €;
  • da 15 a 20 anni: 26.807,23 €;
  • da 21 a 27 anni: 28.853,63 €;
  • da 28 a 34 anni: 30.847,82 €;
  • oltre i 35 anni: 32.386,96 €.

Istituti secondari di secondo grado: docenti diplomati

Per i docenti in possesso di diploma che insegnano nella secondaria di secondo grado, la griglia proposta è:

  • da 0 a 8 anni: 22.364,92 €;
  • da 9 a 14 anni: 24.731,47 €;
  • da 15 a 20 anni: 26.818,51 €;
  • da 21 a 27 anni: 29.859,00 €;
  • da 28 a 34 anni: 31.831,47 €;
  • oltre i 35 anni: 33.381,82 €.

Secondaria di primo grado e insegnanti di educazione fisica

Le nuove retribuzioni annue per i docenti di scuola media e per gli insegnanti di educazione fisica sarebbero:

  • da 0 a 8 anni: 24.008,04 €;
  • da 9 a 14 anni: 26.963,85 €;
  • da 15 a 20 anni: 29.370,87 €;
  • da 21 a 27 anni: 31.744,93 €;
  • da 28 a 34 anni: 34.109,91 €;
  • oltre i 35 anni: 35.867,41 €.

Secondaria di secondo grado: docenti laureati

Per i docenti laureati della scuola superiore, la retribuzione annua prevista dalla bozza di contratto è la più alta tra tutte le categorie considerate:

  • da 0 a 8 anni: 24.008,04 €;
  • da 9 a 14 anni: 27.665,85 €;
  • da 15 a 20 anni: 30.265,91 €;
  • da 21 a 27 anni: 33.640,29 €;
  • da 28 a 34 anni: 35.867,41 €;
  • oltre i 35 anni: 37.635,59 €.

Considerazioni aperte

La proposta, se confermata nella versione finale del contratto, andrebbe a consolidare gli aumenti tabellari già anticipati e inciderebbe direttamente sulla base stipendiale lorda dei docenti. Resta da verificare l’equilibrio tra i diversi profili professionali e la valutazione complessiva che le organizzazioni sindacali daranno a questo schema retributivo.

 

Gli stipendi dei docenti dal 2026 ultima modifica: 2025-10-13T13:23:02+02:00 da
