Ecco gli stipendi dei docenti dal 2026, come cambieranno per fascia di anzianità. Ipotesi nel CCNL.

Confronto all’ARAN serrato tra amministrazione e sindacati sul rinnovo del contratto collettivo nazionale che poterà a nuovi aumenti per tutte le categorie di lavoratori coinvolti.

All’interno dell’ipotesi di rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, ARAN e sindacati stanno definendo anche i nuovi importi della retribuzione tabellare annua, aggiornati al 1° gennaio 2024 che poterà un aumento già a partire dal 2026, con in più la retroattività degli arretrati, dal momento che la decorrenza è al 2024. Le cifre, che si riferiscono alla quota annua per 12 mensilità (cui va aggiunta la tredicesima), variano in base all’anzianità di servizio e al ruolo ricoperto nel sistema scolastico.

Ricordiamo agli utenti che si tratta ancora di una ipotesi non ratificata e, pertanto, suscettibile di modifiche.

Infanzia e primaria: nuova articolazione stipendiale

Per il personale docente attivo nella scuola dell’infanzia e nella primaria, l’ipotesi prevede:

da 0 a 8 anni: 22.364,92 €;

da 9 a 14 anni: 24.731,47 €;

da 15 a 20 anni: 26.807,23 €;

da 21 a 27 anni: 28.853,63 €;

da 28 a 34 anni: 30.847,82 €;

oltre i 35 anni: 32.386,96 €.

Istituti secondari di secondo grado: docenti diplomati

Per i docenti in possesso di diploma che insegnano nella secondaria di secondo grado, la griglia proposta è:

da 0 a 8 anni: 22.364,92 €;

da 9 a 14 anni: 24.731,47 €;

da 15 a 20 anni: 26.818,51 €;

da 21 a 27 anni: 29.859,00 €;

da 28 a 34 anni: 31.831,47 €;

oltre i 35 anni: 33.381,82 €.

Secondaria di primo grado e insegnanti di educazione fisica

Le nuove retribuzioni annue per i docenti di scuola media e per gli insegnanti di educazione fisica sarebbero:

da 0 a 8 anni: 24.008,04 €;

da 9 a 14 anni: 26.963,85 €;

da 15 a 20 anni: 29.370,87 €;

da 21 a 27 anni: 31.744,93 €;

da 28 a 34 anni: 34.109,91 €;

oltre i 35 anni: 35.867,41 €.

Secondaria di secondo grado: docenti laureati

Per i docenti laureati della scuola superiore, la retribuzione annua prevista dalla bozza di contratto è la più alta tra tutte le categorie considerate:

da 0 a 8 anni: 24.008,04 €;

da 9 a 14 anni: 27.665,85 €;

da 15 a 20 anni: 30.265,91 €;

da 21 a 27 anni: 33.640,29 €;

da 28 a 34 anni: 35.867,41 €;

oltre i 35 anni: 37.635,59 €.

Considerazioni aperte

La proposta, se confermata nella versione finale del contratto, andrebbe a consolidare gli aumenti tabellari già anticipati e inciderebbe direttamente sulla base stipendiale lorda dei docenti. Resta da verificare l’equilibrio tra i diversi profili professionali e la valutazione complessiva che le organizzazioni sindacali daranno a questo schema retributivo.

Gli stipendi dei docenti dal 2026

