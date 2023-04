dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.4.2023.

Gli studenti condannati a una preparazione scarsa o apparente, o addirittura all’ignoranza, diventano più facilmente vittime del potere.

Sono cittadini debolissimi, indifesi, aperti a ogni influenza improvvisata e chiassosa.

Chi ha rovinato la scuola, ha ferito gravemente anche la Repubblica, il sistema democratico, la libertà individuale e la consapevolezza dei diritti.

Spero che qualcuno prima o poi se ne accorga.

Purtroppo le riforme che si sono via via susseguite nel tempo non sono andate nella direzione del prendere atto della modernità e farla fruttare in maniera seria.

Si sono mosse invece nel senso della semplificazione banalizzante, che alla fine risulta corruttrice.

I futuri cittadini vengono resi così più fragili e manipolabili.

È un grande problema storico-politico, di cui, temo, prima o poi vedremo conseguenze lancinanti.

Non vorrei apparire troppo pessimista, ma il successo di movimenti irruenti e semplificatori sul piano della lotta politica si spiega anche con questa debolezza culturale. »

Gli studenti ignoranti sono vittime del potere

