Mentre infuria la Maturità 2023 e ci si prepara alla seconda prova scritta , ci chiediamo: a scuola si impara di più se gli insegnanti impongono note a chi non studia o incoraggiano chi lo fa? La questione è dibattuta, al punto che ci sono scuole in cui non si danno i voti , e molto dipende dalla psicologia del singolo alunno.

TROPPO SEVERI: SERVE? A costoro venivano “detratti” 25 centesimi di dollaro per ogni risposta sbagliata e dati 25 centesimi per ogni risposta corretta in un test. Anche stavolta la “punizione” (in questo caso una perdita economica teorica) si è rivelata tre volte più efficace nel rafforzare l’attenzione rispetto a un premio.

Secondo gli autori dell’esperimento, Jan Kubanek, ricercatore in neurobiologia presso la Scuola di medicina dell’Università di Washington, e Richard A. Abrams, professore di psicologia, occorrerebbe quindi mutare i criteri con cui si danno i voti e, anziché partire da zero e alzarli a seconda dell’impegno, sarebbe meglio se gli insegnanti partissero da un punteggio fisso e sottraessero punti per ogni risposta sbagliata di un allievo. Ogni detrazione dovrebbe però essere piccola, spiega Kubanek, poiché tendiamo a reagire allo stesso modo a qualsiasi intensità di penalizzazione. Insomma, un eccesso di rigore non servirebbe a nulla.