È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 75 del 22 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, cosiddetto decreto PA bis.

Il provvedimento è già in vigore ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni pena la sua decadenza.

GRADUATORIE DI MERITO AD ESAURIMENTO

All’art. 20 comma 2) prevede che le graduatorie di merito dei concorsi ordinari e STEM, oltre ad essere integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto, siano prorogate sino al loro esaurimento.

Tuttavia, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, tali graduatorie saranno utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali (quindi in coda) rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR (quindi le 70 mila assunzioni previste con il nuovo sistema di reclutamento e la formazione da 30 o 60 CFU).

Viene precisato inoltre che tale disposizione (riguardante la proroga delle graduatorie fino all’esaurimento) non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

ATTENZIONE! GM AD ESAURIMENTO NON SIGNIFICA GAE

Attenzione:

In questi giorni stanno circolando diverse false notizie circa il fatto che le GM diventino GAE.

Il fatto che le graduatorie di merito siano prorogate sino al loro esaurimento, significa semplicemente che resteranno in vigore fin quando non saranno esaurite. In altri termini, non avranno scadenza e potranno essere utilizzate fino al loro integrale assorbimento. Restano però pur sempre delle graduatorie di merito regionali utilizzate esclusivamente per la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Questo non significa che diventeranno GAE. Quest’ultimo è il nome utilizzato per specifiche graduatorie provinciali (e non regionali), aventi specifiche caratteristiche e che per la legge 296 del 27 dicembre 2006 sono chiuse a nuovi inserimenti. Inoltre, dalle GAE si attinge annualmente, non solo per i ruoli, ma anche per le supplenze annuali.

In altri termini, le Graduatorie di merito non si trasformano in GAE: restano pur sempre graduatorie di merito regionali ma, come già avviene per le GM 2018, saranno valide fino al loro esaurimento.

