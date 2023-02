La sensazione è che manchi una regia complessiva.

La ministra del Lavoro Marina Calderone – per esempio – ha reso noto in queste ore che intende creare un fondo per riconoscere un risarcimento per le famiglie degli studenti che muoiono nelle attività di alternanza scuola-lavoro.

Francamente ci sembra una proposta che difficilmente potrà incontrare il consenso delle parti sociali che diranno: “La vita dei ragazzi non è monetizzabile, bisogna invece intervenire per rendere sicuri i PCTO”; anzi qualcuno dirà anche che i PCTO andrebbero aboliti.

Senza considerare che su altre iniziative annunciate nei mesi scorsi è ormai sceso un silenzio imbarazzante; e in qualche caso sono arrivate decisioni contrarie: alcuni esponenti di FdI avevano parlato per esempio di abolizione delle prove Invalsi ma il ministro Valditara, al contrario, ha confermato l’obbligatorietà delle prove per poter accedere all’esame di Stato.

Per i vincoli alla mobilità si aspetta il via libera dell’Europa

Su una questione importante come quella dei vincoli alla mobilità il Ministro è stato persino costretto a dire che per poter procedere è necessario avere il via libera dell’Unione europea, dimenticando, forse, che nei mesi scorsi più di una volta la leader Meloni aveva annunciato che, in caso di vittoria del centro-destra, l’intero PNRR sarebbe stato ridiscusso con Bruxelles.

Vedremo se nelle prossime settimane il Ministro dell’Istruzione e del Merito deciderà di rivedere