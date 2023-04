di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 6.4.2023.

GPS 1° fascia, le istanze per entrare negli elenchi aggiuntivi si potranno presentare dal 12 al 27 aprile.

Ieri si è svolto un’incontro tra il MIM e le organizzazioni rappresentative del comparto scuola in cui si è discusso degli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS.

Confermati i tempi per inserirsi nella prima fascia aggiuntiva

Sono stati confermati i tempi per la presentazione delle istanze. Si potrà presentare domanda tra le ore 09.00 del 12 aprile alle 14.00 del 27 aprile. Ovviamente non vi consigliamo di presentare l’istanze il primo o l’ultimo giorno.

Chi entrerà in prima fascia in questa occasione si porrà in coda ai docenti che si sono inseriti in prima fascia in occasione dell’aggiornamento delle istanze GPS.

Cosa posso inserire

Per dare certezze assolute bisognerebbe aspettare l’apertura dei termini. Questo perché a volte ci sono differenze tra quanto dichiarato ai sindacati e come si comporta poi l’interfaccia.

L’ipotesi più probabile è che sia possibile dichiarare solo i titoli che permettono l’iscrizione in prima fascia – come il superamento di un concorso ordinario e il TFA sostegno -, e che si possano far valere i titoli utilizzati in seconda fascia per la prima. Difficilmente si potranno modificare i servizi inseriti, anche se il ministero ha detto che ci sarà la possibilità di inserire nuovi servii mai dichiarati (spero di essere smentito).

Inserimento con riserva

Ci si potrà anche inserire negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, anche se non ho ancora conseguito il titolo, ma lo otterrò tra il 27 aprile ed il 30 giugno. Si potrà sciogliere la riserva tra il 20 giugno e il 4 luglio attraverso un’altra interfaccia che verrà aperta su Istanze Online.

Titoli conseguiti all’estero

Ci si può inserire nella fascia aggiuntiva della prima fascia, anche se abbiamo conseguito il titolo all’estero. Se il dichiarante ha già ottenuto il riconoscimento, dovrà indicare gli estremi del provvedimento, mentre se è ancora pendente, bisognerà dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione di questa istanza.

GPS 1° fascia, istanze degli elenchi aggiuntivi dal 12 al 27 aprile

