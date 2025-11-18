GPS, 11° turno di nomine e posti disponibili

USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 41811.2025.
Presa di servizio entro mercoledì 19 novembre 2025.
UNDICESIMO TURNO DI NOMINE DEL 18.11.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024
Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per L’UNDICESIMO turno di nomine del 18.11.2025 di cui all’oggetto.
Si pubblicano le disponibilità per L’UNDICESIMO turno di supplenze del personale docente.
