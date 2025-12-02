Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 02 Dicembre 2025 / 13 : 51
GPS, 13° turno di nomine e posti disponibili

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 1.12.2025.

Presa di servizio entro martedì 2 dicembre 2025.

TREDICESIMO TURNO DI NOMINE DEL 01.12.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024

Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il 13° turno di nomine del 01.12.2025 di cui all’oggetto.

Disponibilità per il 13° TURNO DI SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – A.S. 2025-26.

 

Si pubblicano le disponibilità per il 13° turno di supplenze del personale docente.

