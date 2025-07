La Tecnica della scuola, 11.7.2025.

La diretta della Tecnica: Antonio Antonazzo della Gilda Unams risponde live risponde live.

Dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché delle supplenze relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo, della scelta delle 150 preferenze, delle immissioni in ruolo, ma anche delle novità inerenti alle assegnazioni provvisorie abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 11 luglio alle ore 15,30. Ospite Antonio Antonazzo della Gilda Unams. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Le risposte della diretta

✅ (19:00) Mi sono accorto che il titolo dichiarato in GPS relativo all’inglese B2 non è più valido, perché l’ente è stato escluso dall’ultimo DM. Ho fatto bene a segnalarlo per tempo all’USP tramite PEC?

✅ (19:40) se nello spezzone flaggo la voce completamento su comune il completamento avverrà solo sui comuni che ho indicato nelle preferenze o anche nei distretti che ho indicato nelle preferenze successive?

✅ (21:00) Vorrei inserire un comune, ma non il relativo distretto. Come posso ottimizzare le possibilità di ottenerlo? Inserendo tutti i tipi di contratto, successivamente spezzone con completamento stessa scuola?

✅ (22:30) sono inserito in prima fascia con riserva e poi sciolta prima del 30 giugno a seguito del conseguimento dei 30 CFU. Quando è dove dovrò presentare l’attestato del titolo?

✅ (23:35) mi son resa conto questa settimana di avere il punteggio servizi in GPS errato,come posso fare x farlo correggere?

✅ (24:00) ho ottenuto un passaggio di cattedra sempre fuori provincia, ed ero di ruolo su altra classe, ed ho abilitazione sul sostegno. Farò assegnazione provvisoria, posso fare le 150 scuole?

✅ (25:00) per capitare nella stessa scuola di quest’anno dove ho avuto il completamento, questa scuola posso inserirla nelle preferenze nonostante non sia presente nelle mie 20 presenze di aggiorn?

✅ (25:30) ho notato che su una CDC non è più presente il mio punteggio e posizionamento in GPS, su Istanze online, cosa fare?

✅ (26:15) Nella scelta delle 150 preferenze, posso mettere per prima scelta una scuola per posto comune e poi a seguire la stessa scuola per il sostegno e altre scuole?

✅ (27:55) sara’ possibile con le nuove 150 preferenze inserire una L 104 sopraggiunta per un genitore?

✅ (28:50) ho terminato un’ annuale su una secondaria di 1 grado fino al 30 giugno. Mi sono appena abilitata (30 cfu)nella stessa classe di concorso. Ho possibilità di essere nella stessa scuola?

✅ (29:25) Ho intenzione di fare la mini call veloce in un’altra ragione. Cosa bisogna fare nella scelta delle 150 preferenze

✅ (30:40) Sono prima in GM concorso PNRR 2024, e già di ruolo. I posti a bando sono andati tutti alle mobilità, quindi non verrò individuata per la nomina? Come arriva la chiamata per la prima fase, per mail?

✅ (33:15) sono in prima fascia sostegno. E’ possibile non compilare quella sezione per l’immissione i ruolo, man solo la scelta delle 150 scuole per le supplenze?

✅ (33:50) Io non ho la conferma perché il mio alunno si è diplomato. Sarò scavalcata dai “confermati” che tra l’altro nella scuola dove ho insegnato sinora (prima preferenza) hanno punteggi nettamente inferiori al mio?

✅ (35:00) Completamento territoriale su distretto indica che l’algoritmo andrà a trovare il completamento sui comuni del distretto menzionati

✅ (35:50) la domanda va presentata anche da chi non è in prima fascia e ha già fatto domanda gps che dura due anni?

✅ (36:30) Nell’istanza per il ruolo si può inserire riserva del servizio civile nazionale?

✅ (37:00) Perché agli idonei dei concorsi PNRR sono state riservate percentuali dedicate per il ruolo, mentre per gli idonei dell’ordinario 2020 e dello straordinario 2020 non avete chiesto nulla di simile?

✅ (40:50) Per poter partecipare alla mini call veloce bisogna inserire anche COI e COE e tutta la provincia?

✅ (41:50) si deve dare conferma di accettazione della nomina da GPS entro 5 gg anche per le supplenze annuali ed al 30 giugno?

✅ (42:20) nella domanda delle 150 preferenze per supplenza bisogna necessariamente completarla con 150 scuole o possiamo metterne meno?

✅ (43:50) Sono inserita negli elenchi aggiuntivi prima fascia sostegno. Per partecipare all’eventuale call veloce devo flaggare le singole sedi e l’intera provincia oppure flaggare solo provincia?

✅ (44:50) può spiegare meglio il discorso della fase provinciale e interprovinciale anno di prova per ruolo per le Gps 1fascia sostegno?

✅ (46:35) Verranno pubblicati i posti disponibili nelle scuole o si fará una scelta alla cieca?

✅ (47:35) Con lo spezzone, flaggando completamento orario, c’è la sicurezza che questo completamento, di fatto, ci sia?

