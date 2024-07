di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 27.7.2024.

Gps 150 preferenze, come funzionano gli spezzoni per il completamento delle ore?

Che differenza c’è tra scelta sintetica e puntuale?

Da tempo ci si chiedeva quando sarebbe stato possibile esprimere le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025: finalmente oggi sono state rese note le date.

La finestra temporale per esprimere le 150 preferenze sarà dal 26 luglio (ore 9) al 7 agosto (ore 14).

La diretta della Tecnica risponde live

Delle 150 preferenze e della compilazione della domanda ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 26 luglio con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“Come funzionano gli spezzoni per fare il completamento delle ore?“

Ecco la risposta di Lucio Ficara:

“Quando inserisci lo spezzone puoi lasciarlo da solo oppure chiedere al sistema di scegliere questo spezzone con il completamento che può essere un completamento fatto sulla medesima classe di concorso o anche su altre classi di concorso.

C’è nella domanda la possibilità, una volta indicato lo spezzone, di completarlo con altro spezzone o della stessa natura della stessa classe di concorso o anche di altre classi di concorso”.

Un’altra ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“Che differenza c’è tra scelta sintetica e puntuale?“

Ecco la risposta di Lucio Ficara:

“La scelta sintetica è riferita con una sola scelta a più scuole tutte insieme, per esempio a tutte le scuole di uno stesso comune, fai conto tu sei per esempio di Catania, scegli la scelta sintetica comune Catania praticamente ti prenderai tutte le scuole di quel comune, riferite chiaramente alla scelta della classe di concorso che hai messo per prima, dunque la scelta sintetica può essere di comune può essere di un intero distretto che mette insieme più comuni della stessa provincia.

E invece la scelta puntuale è che tu scelga una sola scuola dunque puntualmente una scuola specifica e solo quella scuola.

Una scelta puntuale vale per uno, una scelta sintetica può valere per 20 30 comunità scolastiche. Addirittura quest’anno c’è la scelta sintetica della provincia e se uno la mettesse prenderebbe tutte le scuole della provincia secondo un elenco stabilito dal sistema”.

Gps 150 preferenze, gli spezzoni per il completamento delle ore

