Controllo punteggi GPS 2022/24, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la Nota N. 2433 dell'11 luglio.

Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2022/23, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 2433 dell’11 luglio avente come oggetto ‘Graduatorie provinciali di supplenza anno scolastico 2022/23 – Adeguamenti del software ed istruzioni operative’.

La Direzione generale, nell’ambito delle diverse azioni che sta mettendo in campo per migliorare le funzionalità del SIDI, ha riscontrato, anche a seguito di alcune segnalazioni di difficoltà nella valutazione delle domande delle graduatorie provinciali di supplenza pervenute dagli uffici provinciali, la necessità di attivare tempestivamente alcuni adeguamenti del relativo software. Pertanto, dal 12 luglio, la funzione di Valutazione titoli avrà un diverso contenuto nel campo “punteggio ufficio”.

Controllo punteggi GPS 2022/24, Nota Ministero dell'Istruzione N. 2433 dell'11 luglio

Il Ministero dell’Istruzione, nella Nota in questione, ha spiegato che il campo ‘punteggio ufficio’, per le sole domande che l’ufficio non ha già provveduto a validare, conterrà per ciascuna voce prevista dalle tabelle di valutazione dei titoli, un valore corrispondente alla somma dell’ultimo punteggio attribuito nel precedente biennio, di verifica o di validazione, più eventuali punti derivanti da nuovi titoli e nuovi servizi.

Nel caso in cui il punteggio di verifica e di convalida non coincidano, occorrerà un intervento puntuale dell’ufficio/scuola polo finalizzato ad attribuire nel nuovo “punteggio ufficio” la rettifica effettuata in sede di convalida, riportando l’informazione al maggiore livello di dettaglio.

Occorrerà riportare il dato puntuale della convalida effettuata dall’UST nel campo “punteggio valutazione”, integrandolo con eventuali punti derivanti dai nuovi titoli e nuovi servizi dichiarati. In ogni caso al fine di favorire l’attività dell’ufficio sarà fornito l’elenco di tutte le graduatorie che ricadono in questa casistica.

La funzione opererà il calcolo del punteggio ufficio con le modalità descritte nei seguenti casi:

– prima volta di utilizzo della funzione su domanda non validata

– utilizzo della funzione a seguito di modifiche apportate tramite la funzione di Gestione posizione.

Le volte successive al primo salvataggio la funzione manterrà il punteggio determinato dall’ufficio. In caso di annullamento della validazione il sistema inizializzerà la colonna punteggio ufficio secondo quanto descritto sopra.

Saranno, inoltre, rese disponibili le funzioni di:

Cancellazione domande

Validazione massiva

Verifica e convalida domanda.

La funzione di Valutazione titoli continuerà a prospettare i punteggi di verifica e convalida del precedente biennio (come caratterizzato in etichetta del campo) fino a che la scuola di verifica non effettuerà la verifica della nuova situazione riscontrata a partire da settembre 2022.

Dopo tale operazione il punteggio di verifica del biennio precedente potrà essere consultato dalla funzione di Visualizzazione domande biennio precedente, mentre dalla funzione di Valutazione titoli sarà visibile il punteggio aggiornato e l’etichetta del campo punteggio verifica non conterrà più il riferimento al precedente biennio. Analogo comportamento è previsto per la funzione di convalida.

Quindi ci sarà un momento in cui la verifica è relativa al biennio 2022/24 e la convalida al biennio 2020/22 e pertanto è importante consultare sempre l’etichetta del campo. Salvo operazioni puntuali fatte dall’ufficio, resteranno convalidate con i relativi punteggi di validazione, verifica e convalida le domande confermate degli aspiranti che non hanno presentato domanda.

Qui sotto è possibile scaricare il testo integrale della Nota.

Gps 2022/24, controllo punteggio: Nota Ministero dell’Istruzione

