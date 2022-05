Ancora quindici giorni per la compilazione delle domande relative alle graduatorie provinciali supplenze. Il termine fissato è quello delle 23.59 del 31 maggio 2022. Fino ad allora gli aspiranti docenti potranno presentare le domande per l’aggiornamento delle Gps. Per far questo, bisognerà presentare le istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia soltanto telematicamente.

Gli aspiranti presenteranno istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

Scelta della provincia

La scelta della provincia è sempre un’operazione complicata. Anche perché le province con molte disponibilità potrebbero essere prese d’assalto da tantissimi aspiranti e magari province con meno disponibilità potrebbero avere poche domande.

Al link https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni.html nella sezione ‘Consistenza aspiranti in graduatoria’ è possibile verificare i posti per le province di ogni regione.

