Gps 2022, errori nelle assegnazioni

Gps 2022, cosa succede se viene assegnata supplenza,

a chi è dietro in graduatoria, in una scuola non inserita tra le preferenze?

Intervenuto nel corso dell’appuntamento della Tecnica risponde live dal titolo “Gps 2022, dopo il primo turno di nomine, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, ha risposto al possibile caso di una docente scavalcata nell’assegnazione di una supplenza:

É stata assegnata giustamente a chi è dopo di me in graduatoria una supplenza su sostegno in una scuola che io non avevo inserito fra le preferenze, ho ancora speranza di lavorare?

“Il non mettere una o più preferenze, un distretto o un Comune o tralasciare qualcosa nella scelta delle preferenze, poi potrebbe determinare l’esclusione dalla graduatoria. Non è una sanzione, ma una forma di esclusione che non ti riconvocano più per i secondi, i terzi o i quarti turni di convocazione. Se una docente aveva fatto la domanda in graduatoria e non aveva messo la scuola X e su quella scuola X si era determinata una disponibilità che sarebbe toccata proprio a quella docente e per effetto del fatto che non ha scelto quella scuola X tra le preferenze, il sistema è andato oltre e ha scelto qualcuno che in graduatoria era posizionato dopo, e gli ha assegnato la supplenza, a questo punto l’algoritmo non torna indietro, non richiamerà la docente X ma andrà oltre e chiamerà il successivo all’ultimo nominato. Il che significa che per quest’anno per qualsiasi classe di concorso nelle Gps in qualsiasi insegnamento la docente X non potrà partecipare alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e da Gps, invece potrà sperare nelle supplenze brevi da graduatorie d’istituto”.

