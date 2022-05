GPS 2022, il limite di età per inserirsi è di 67 anni

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 19.5.2022.

Ci sono dei limiti di età per inserirsi o aggiornare la propria posizione nelle GPS.

I limiti di età

La bozza dell’OM che regolerà l’aggiornamento stabilisce i seguenti limiti di età: “non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022”. Chi si trovasse in una delle due condizioni non potrebbe completare la presentazione della domanda di aggiornamento su Istanze OnLine (ci è capitato un caso nel 2020).

Cosa posso fare?

Chi si trova in questa condizione può continuare comunque a presentare delle messe a disposizione. Per il personale non di ruolo si applica l’articolo 24 della legge 160 del 1955 che afferma: “Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell’anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età. Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.”

