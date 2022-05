di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 22.5.2022.

Sono tante le domande che arrivano in redazione sull’aggiornamento delle GPS 2022-2024. In particolare ci viene chiesto se è possibile modificare o eliminare titoli di servizio e ulteriori titoli oltre quello di accesso già dichiarati nel biennio 2020-2022. La risposta a questa domanda è negativa, non si possono modificare o eliminare i titoli già valutati e acquisiti dal sistema.

Inserire è possibile, eliminare no

Inserire nuovi titoli nelle GPS 2022, purchè non siano stati già dichiarati in passato è una procedura possibile, mentre eliminare o modificare un titolo di servizio già dichiarato o un ulteriore titolo oltre quello di accesso è una procedura che non è consentita.

Certificazioni linguistiche

Se l’aspirante aveva già dichiarato in passato un titolo di certificazione linguistica di livello B2 e adesso volesse inserire una certificazione linguistica di livello C1 o C2, lo farà senza per altro cancellare il titolo pregresso. Sarà il sistema che in automatico valuterà la certificazione con maggior punteggio.

Certificazioni informatiche

Per le certificazioni di carattere informatico il limite massimo valutabile consentito è di due punti derivanti da quattro certificazioni. Per i titoli informatici la piattaforma consentiva l’inserimento di soli quattro titoli, adesso il gestore sta modificando il sistema informatizzato, consentendo l’acquisizione di un maggiore numero di certificazioni fermo restando che il punteggio resterà sempre di due punti al massimo.

