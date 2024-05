dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 20.5.2024.

Domande dalle 12.00 di oggi alle 23.59 del 10 giugno.

Gps 2024/2026, oggi è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale per presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

Le domande vanno presentate fino alle ore 23.59 del ventunesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze, ossia del 10 giugno.

Per accedere alla compilazione dell’istanza servono le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, bisogna essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

La presentazione delle istanze si fa attraverso il Portale Unico del reclutamento.

GPS 2024-26, c’è l’ordinanza: domande dal 20 maggio

