Informazione scuola, 8.6.2024.

I dubbi dei docenti sulla futura domanda per le supplenze annuali.

Scelta delle 20 scuole delle graduatorie d’istituto – Mancano pochi giorni alla scadenza del 10 giugno per la presentazione della domanda nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps). Una volta superata questa tappa, a luglio/agosto i docenti dovranno compilare anche la richiesta delle 150 preferenze per le supplenze annuali.

Ma qual è il legame tra questa scelta e le 20 scuole inserite nelle graduatorie d’istituto?

Nella domanda delle Gps gli insegnanti devono indicare massimo 20 istituti per le supplenze brevi, ma per le nomine annuali la scelta delle 150 preferenze non è vincolata. I docenti possono infatti scegliere liberamente scuole, distretti e comuni, sia interi sia spezzoni d’orario, senza l’obbligo di ricalcare le 20 scuole di riferimento.

Tuttavia, è bene ricordare che se si desidera ottenere convocazioni anche dalle scuole indicate nelle graduatorie d’istituto, queste andranno inserite nuovamente tra le 150 preferenze per le supplenze annuali. In caso contrario, si verrà contattati soltanto per le supplenze brevi da quegli istituti.

In sintesi, non c’è coincidenza forzata tra le due domande, ma è importante che le scuole di interesse siano segnalate in entrambe per massimizzare le possibilità di incarico sia breve sia annuale.