Tecnica della scuola, 24.6.2025.

Ci sarà anche la fase 0. ci sarà anche la fase 0.

Le tipologie di preferenze, i tempi della procedura delle supplenze, i posti disponibili, gli idonei al concorso PNRR1.

La novità assoluta di quest’anno per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, è senza dubbio l’introduzione della fase 0. Cos’è la fase 0? Quali sono le tipologie di preferenze che l’aspirante alle supplenze può esprimere nella scelta che sarà chiamato a fare? Quali sono i tempi della procedura delle supplenze per il 2025/2026? Si conosceranno i posti disponibili prima della scelta delle 150 preferenze?

Chi è idoneo al concorso PNRR1 va in prima fascia o fa la scelta delle 150 opzioni sempre da seconda?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “L’idoneità al concorso PNRR1 non dà l’abilitazione. Se il docente era già abilitato e ha partecipato come tale, è già in prima fascia o in elenco aggiuntivo. Il concorso in sé è “neutrale” rispetto alla fascia di appartenenza. Il lettore deve verificare se ha richiesto l’inserimento in GPS in prima fascia perché abilitato o in seconda fascia. Se ha conseguito un’abilitazione quest’anno, si sarebbe inserito in elenco aggiuntivo, in coda alla prima fascia. Il concorso non determina l’inserimento nelle fasce GPS”.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live oggi, martedì 24 giugno alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Le risposte

✅ (34:20) ho ottenuto trasf. interprov. su scuola puntuale dunque con vincolo triennale. Per ragioni personali vorrei chiedere supplenza su altra cdc La supplenza contribuisce al superamento del vincolo?

✅ (36:00) perché sulla pagina di polis istanza c’é già informatizzazione nomina supplenze?

✅ (36:45) sapete darmi qualche indicazioni per quanto riguarda l’inizio delle lezioni?

✅ (37:25) Sono negli elenchi aggiuntivi di sostegno secondo grado. Posso essere scavalcata dalla conferma di un collega?

✅ (38:15) Docente di ruolo che vuole usufruire dell’art 47. So che si possono accettare solo cattedre intere, ma se si ricevono due spezzoni da 9h per un totale di 18h va bene comunque?

✅ (40:20) Chi ha espresso la propria disponibilità sulla continuità, dopo tutte le operazioni di ruolo e assegnazioni ecc, qualora venisse nominato verrà totalmente estrapolato dalla fase 1 dell’algoritmo?

✅ (41:10) Sulla fase 0: ma tanto vale far girare l’algoritmo al solito modo per tutti?

✅ (44:00) Con la cool io che sono in Gae se accetto incarico su altra provincia posso rimandare lanno di prova e farla lanno successivo, non avendo figli minori ma ho 104 con art. 3 comma 1 posso avere questa possibilità? Se si posso chiedere il trasferimento nella regione di mia appartenenza visto che non c’è l’obbligatorietà dei tre anni di servizi?

✅ (48:30) farà un intervento anche per le future assegnazioni provvisorie? Anche per docenti in anno di prova 24/25 che quindi dovranno aspettare avviso e domanda USR/USP? Grazie mille in anticipo

✅ (49:00) I dirigenti daranno poi le altre ore rimanenti a coloro che hanno avuto continuità per meno di 18 ore?

✅ (50:20) come avviene l’immissione in ruolo da GPS prima fascia?

✅ (52:50) Ho dato disponibilità e sono stata confermata per la continuità su sostegno. Domanda: poiché la mia nomina da GPS per l’a. s. 2024/2025 è stata per 18 ore e la scuola mi ha diviso 15 ore su un alunno e 3 ore su un altro alunno. La mia eventuale conferma su continuità sarà solo su 15 ore e le tre restanti ore?

✅ (54:00) Come faccio a eliminarmi dalle GPS ? Visto che sono in Gae in provincia diversa e voglio presentare le graduatorie d istituto nella stessa provincia delle Gae

✅ (55:20) Ma per gli alunni uscenti es il bimbo esce dall infanzia , la mamma vuole richiedere continuità nella primaria essendo la docente anche in graduatoria primaria perché nn si può?

✅ (56:15) Avendo conseguito l’abilitazione nel mese di novembre 2024 e dichiarata nell’istanza di aprile 2025 con ilrelativo voto, si è tenuto allo scioglimento della riserva al 2 di luglio?

✅ (58:15) Ma nelle 150 preferenze, anche per quest’anno per chi concorre al ruolo, bisogna compilare anche le sedi per il sostegno?! Sono una docente specializzata sul sostegno ed abilitata su posto comune

✅ (59:05) la famiglia del bambino ha chiesto la continuità per l anno successivo (prima primaria). Io ho seguito il bambino l ultimo anno di infanzia. Ho una laurea in SFP,potrei essere chiamata?

✅ (59:30) ma chi non ha potuto fare la continuità sostegno perché aveva alunni in uscita, verrà scavalcato oppure no

✅ (01:00:05) Chiedo quando inizieranno le scelte delle 150 scuole?? Sarà anticipato?

✅ (01:00:50) Si può concorrere per la continuità solo per incarico pieno, senza dare disponibilità per lo spezzone nella compilazione delle 150 preferenze, per il bollettino 0? In questo caso si può rientrare nel bollettino 1 per incarico pieno, se chiaramente l’algoritmo trova collocazione tra le 150 preferenze?

✅ (01:02:25) Chi è di ruolo su materia e fa utilizzo sul sostegno ha la precedenza rispetto alle continuità?Mi confermate che si tratta di cattedre di organico di fatto?

✅ (01:03:25) Di ruolo a infanzia Posso fare le gps in altro ambito? Art 36

✅ (01:04:00) lavoro in una scuola paritaria e sono in gps prima fascia di primaria e secondaria e vorrei compilare le 150 preferenze, ho anche la 104 per papà. Come funziona?

✅ (01:05:00) Mi è poco chiara una cosa.Se una docente ha avuto conferma sulla continuità sostegno cosa devo fare con le 150 preferenze ?dal momento che alcuni anni non ha messo le sedi dove non sarebbe riuscita ad arrivare..adesso invece le conviene metterle tutte dal momento che l’algoritmo gita a vuoto?

GPS 2025, tutte le informazioni sulle 150 preferenze

