di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.2.2026.

La pagina dedicata e la guida ministeriale per compilare l’istanza.

Con al pubblicazione dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 si dà ufficialmente il via alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Presentazione delle domande

I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 (giorno di pubblicazione della ordinanza sul Portale Unico del reclutamento www.inpa.gov.it) e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

La pagina ministeriale

All’indirizzo https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto26-28/index.html è disponibile la pagina che il ministero ha interamente dedicato all’aggiornamento delle GPS 2026/2028.

La guida per compilare l’istanza

Nella stesa pagina, nella sezione Informazioni utili, è disponibile un file zip contenente la guida alla compilazione dell’istanza, divisa in tre parti.

GPS 2026/28, la pagina del MIM

