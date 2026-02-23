di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 22.2.2026.

GPS 2026/28: Attribuzione del punteggio, pubblicazione delle graduatorie

e accertamento della veridicità delle dichiarazioni effettuate.

L’O.M. 27 del 20 febbraio 2026, prevede che gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS di prima e seconda fascia, siano graduati sulla base del possesso dei titoli dichiarati contestualmente alla domanda, per ogni titolo sia d’accesso, sia culturale, sia di servizio sarà attribuito un punteggio in relazione alle tabelle allegate all’Ordinanza stessa.

Dichiarazione dei titoli

Fermo restante che ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS e che il computo dei punteggi corrispondenti è calcolato dal sistema informatico, i titoli valutabili sono di tre tipi:

• I titoli che danno diritto a essere inseriti in prima o in seconda fascia su posto comune o di sostegno;

• I titoli accademici, professionali e culturali

• I titoli di servizio

Pubblicazione delle graduatorie e accertamento dei titoli dichiarati

Ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi spettanti in relazione ai titoli dichiarati, l’UST di competenza provvede a pubblicare le relative graduatorie.

Sarà cura del dirigente scolastico, dove il singolo aspirante stipula il primo contratto di lavoro, effettuare tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando entro 3 giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall’aspirante nell’istanza di partecipazione.

Esito negativo del controllo

Qualora dai controlli effettuati dal dirigente scolastico, dovesse risultare la non corrispondenza tra i titoli dichiarati e quelli posseduti, il dirigente scolastico comunica all’ufficio competente la circostanza e a seguito della quale si procede all’esclusione dalle GPS, mentre qualora dovesse essere riscontrata una difformità dei punteggi sarà rivisto il punteggio e nel caso di dichiarazioni false sarà il dirigente scolastico a valutare l’eventuale responsabilità penale del docente, per falsa dichiarazione.

Esito positivo del controllo

Entro 3 giorni dal termine dei controlli, in caso di esito positivodella verifica il dirigente scolastico che li ha effettuati, comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verificaall’ufficio competente e ne dà comunicazione all’interessato. Il dirigente dell’ UST (ufficio Scolastico Territoriale) competente, convalida a sistema i dati contenuti nella domanda. I titolis’intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori domande di aggiornamento delle GPS e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.

.

.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026/28: punteggio e pubblicazione delle graduatorie

ultima modifica: da