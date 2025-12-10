GPS 2026-28, aggiornamento a febbraio 2026

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 9.12.2025.

GPS 2026-2028: titoli culturali validi solo se conseguiti entro i termini

di presentazione dell’istanza e titoli da presentare con riserva.

Sono in molti che chiedono se i titoli culturali, tipo i master, corsi di perfezionamento, titoli linguistici o informatici, dottorati di ricerca o altri titoli culturali validi per le tabelle di valutazione dell’aggiornamento delle GPS 2026-2028, saranno dichiarabili anche se conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione dell’istanza. La risposta è negativa, perché i titoli culturali sono considerati validi se avranno i requisiti della validità previsti dalla normativa vigente e se il loro conseguimento avverrà entro i termini della scadenza della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle GPS.

Aggiornamento GPS a febbraio 2026

È importante ricordare che entro il prossimo febbraio 2026, dopo aver ricevuto il parere obbligatorio ma non vincolante del CSPI, il Ministro dell’Istruzione e del Merito dovrebbe emanare l’Ordinanza Ministeriale riguardante l’aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento della GPS per il biennio 2026-2028.

Nell’OM sull’aggiornamento delle GPS saranno indicati i 20 giorni in cui sarà possibile presentare istanza online nella provincia scelta dall’aspirante supplente. Si presume che le domande potranno essere presentate nel mese di febbraio 2026, inserendo tutti i titoli culturali posseduti entro la scadenza dell’istanza. Solo alcuni titoli potranno essere presentati con possibilità di scioglimento della riserva , ma si tratta per lo più di titoli di accesso.

Titoli che si possono presentare con riserva

Alcuni titoli non ancora conseguiti entro il febbraio 2026 e comunque non ancora acquisiti entro la scadenza dell’aggiornamento delle GPS, potranno essere dichiarati con scioglimento della riserva in una finestra apposita dal 15 giugno al 2 luglio 2026. Tali titoli sono i seguenti:

Percorso abilitante da concludere;

da concludere; Specializzazione TFA sostegno o percorsi INDIRE;

TFA sostegno o percorsi INDIRE; Laurea in Scienze della Formazione Primaria ;

; Corso Montessori, Pizzigoni, Agazzi ;

; Titolo di servizio per chi ha in corso un contratto di supplenza.

.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026-28, aggiornamento a febbraio 2026

ultima modifica: da