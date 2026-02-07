GPS 2026-28, aggiornamento a marzo

La Tecnica della scuola, 6.2.2026.

I tempi della procedura, i servizi valutati, la differenza c’è tra servizio specifico e servizio aspecifico, come funzionerà l’algoritmo, i docenti di ruolo.

Il 2026 sarà l’anno dell’aggiornamento delle GPS. Una platea numerosa attende ciò che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Ma quali saranno i tempi per l’iter della procedura di aggiornamento delle prossime Graduatorie provinciali per le supplenze? Verrà svolto tutto con un’unica istanza? Quali sono i servizi che potranno essere valutati in domanda? Che differenza c’è tra servizio specifico e servizio aspecifico? Come funzionerà l’algoritmo delle convocazioni per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche? I docenti di ruolo potranno presentare domanda di inserimento nelle GPS?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, venerdì 6 febbraio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (21:30) la riserva del servizio civile si applica già al bollettino zero per i docenti che hanno avuto la continuità didattica sul sostegno oppure si applica dal bollettino uno?

✅ (24:30) devo effettuare nuovo inserimento e cambiare provincia, proveniente da elenchi aggiuntivi senza essere convocato, posso eliminare servizio inserito per errore?

✅ (25:50) per certificazioni varie, ciò che è stato inserito negli anni precedenti rimane? Una cert. linguistica C2 fatta valere per la graduatoria del concorso PNRR2 può essere inserita?

✅ (26:40) i spezzoni inferiori a 6 ore vanno finire nelle gps per comporre i spezzoni? Perché, erano usciti degli articoli che parlavano di questo.

✅ (30:10) Posso inserire nello stesso a. s. i 12 punti del servizio specif. nella CdC A048 e i 6 punti del servizio aspecif. dell’IRC, sia nelle GPS, sia nella valutazione del serviz. per l’abilitaz. ai 60 cfu

✅ (32:45) se non risultassi ammessa al corso abilitante presso l’università in cui mi sono iscritta, potrei provare ad iscrivermi presso un’altra università in cui le iscrizioni risultano ancora aperte?

✅ (33:50) In caso di iscrizione con riserva in prima fascia, i titoli culturali che sono già stati convalidati in seconda fascia, vanno nuovamente dichiarati nell’istanza? E dovranno essere ri-convalidati?

✅ (35:20) volevo sapere se i titoli convalidati nella precedente GPS, sono valide anche per le nuove?

✅ (36:10) Se il percorso 60 CFU non si conclude per l’inizio dell’anno scolastico a settembre e mi arriva una convocazione per una supplenza, che faccio? Devo rinunciare all’incarico?

✅ (38:00) Scusate avevate detto che era possibile inserire la riserva l 68 /99 pure essendo occupati rispetto al biennio precedenti senza doversi licenziare?

✅ (41:50) per chi ha ottenuto la specializzazione sul sostegno quanto tempo c’è per inserirsi in prima fascia?

✅ (43:35) Se mi iscrivo al master L2 lo posso inserire con riserva se non lo completo alla apertura della domanda?

✅ (43:45) l’iscrizione con riserva fino a quando sarà valida

✅ (44:05) e classi di lingue straniere per esempio spagnolo svolgo servizio alle medie mi vale come specifico anche alle superiiori?

✅ (45:35) I titoli non convalidati perché non si è mai lavorato, vanno valutati con la tabella vecchia o con la nuova tabella, esempio titoli informatici

✅ (46:40) ho contratto in una paritaria al 30/06 ma x motivi personali dovrò dare le dimissioni il 31/03. Come potrò dichiarare il servizio con riserva se la data di cessazione del contratto nn coinciderà?

✅ (47:45) Cambiando provincia si devono inserire nuovamente i titoli? Grazie

✅ (48:40) per chi come me deve rinnovare la GPS in una classe a esaurimento ovvero trattamento testi e dati, posso rinnovare la domanda e in che provincia è meglio? da Milano a Messina?

✅ (49:30) Essendo al quarto anno di sostegno primaria da graduatoria incrociata, si passa in seconda fascia per sostegno non avendo specializzazione?

✅ (50:15) Con 33 punti su AB22 e 36 punti su AC22 è meglio puntare su una provincia più grande ma più satura (come Torino) oppure su una provincia più piccola ma meno satura (tipo Cuneo)? È il 1^ inserimento

✅ (52:40) Se prendo la laurea magistrale ad aprile, riuscirò ad inserirmi in seconda fascia?

.

.

.

.

.

.

GPS 2026-28, aggiornamento a marzo ultima modifica: da