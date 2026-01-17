GPS 2026-28 anche per i docenti di ruolo

Una docente X di ruolo in A027 (matematica e fisica) della provincia di Varese, ci chiede se può fare domanda di inserimento nelle GPS 2026-2028 della provincia di Catania per gli insegnamenti di A026(matematica), A020 (fisica) e A028 (matematica e scienze secondaria di I grado). La risposta che diamo alla docente X è assolutamente affermativa. La stessa docente ci chiede anche se può accettare le supplenze, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, da GPS nonostante sia di ruolo e ci chiede anche come deve caricare il punteggio dei 15 anni di ruolo svolti a Varese nella classe di concorso A027.

Inserimento dei docenti di ruolo in GPS

Anche i docenti di ruolo possono inserirsi nella I fascia o nella II fascia delle GPS di una provincia a loro scelta di Italia per tutte le classi di concorso che possono insegnare e di cui posseggono i requisiti. Nel caso della docente X di ruolo in A027, quindi in possesso dell’abilitazione anche per matematica A026 e fisica A020, potrà tranquillamente inserirsi nella GPS I fascia della provincia di Catania in questo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. Se poi la docente X possiede anche l’abilitazione per la classe di concorso A028 (matematica e scienze I grado) potrà inserirsi anche in I fascia GPS, altrimenti se ha la laurea come titolo di accesso andrà in II fascia GPS per l’A028. Il docente di ruolo che non è mai stato inserito in passato nelle GPS, dovrà fare un nuovo inserimento, mentre coloro che già erano presenti in passato, aggiorneranno la loro posizione.

Come caricare il punteggio del ruolo

La docente X, che ha una anzianità di ruolo di 15 anni in A027, potrà caricare il punteggio aspecifico nelle tre classi di concorso A026, A020 e A028. In buona sostanza la docente X dovrà caricare il servizio prestato su A027 su una graduatoria a scelta, per esempio la classe di concorso A026, indicando nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Quindi il sistema valuterà tale servizio come aspecifico per tutte le classi di concorso inserite nella sezione “Insegnamenti”.

Supplenze solo su posti interi

La docente X di ruolo può partecipare alla procedura di attribuzione delle supplenze da GPS, con incarichi al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell’art. 47 CCNL scuola 2019-2021. In tale norma contrattuale è chiaramente esplicitato che il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.