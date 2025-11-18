dalla Gilda degli insegnanti della Liguria, 17.11.2025.
L‘ipotesi più probabile è un aggiornamento tra gennaio e febbraio 2026.
Molti di voi avranno già letto qualcosa su questo tema. Noi scriviamo ora per mettere bene in evidenza DUE PUNTI:
Il Ministero sarebbe intenzionato quest’anno ad anticipare le tempistiche dell’aggiornamento delle graduatorie (che normalmente viene effettuato in tarda primavera, ossia maggio\giugno), ma che quest’anno potrebbe essere effettuato prima.
L‘ipotesi più probabile (ipotesi non certezza) è un aggiornamento tra gennaio e febbraio 2026. Lo scriviamo per due motivi:
I Sindacati hanno chiesto un incontro politico per affrontare alcune questioni rilevanti prima di un ulteriore incontro tecnico con il Ministero. Sebbene la bozza dell’ordinanza non indichi delle tempistiche precise, le diverse fonti sindacali prevedono delle tempistiche molto ristrette.
A quanto sembra gli aspiranti già presenti nelle graduatorie che non presenteranno domanda di aggiornamento, trasferimento o conferma, e che successivamente non parteciperanno alla procedura informatizzata di nomina, saranno esclusi dalle graduatorie per l’intero biennio.
