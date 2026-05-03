Gps 2026-28, come visualizzare il punteggio

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 2.5.2026.

Le modalità attraverso cui consultare il punteggio ricoperto nelle Gps e nelle GI una volta pubblicate le graduatorie.

Le assunzioni da GPS sostegno prima fascia rappresentano, come è noto, una procedura straordinaria attivata esclusivamente per coprire i posti che restano vacanti dopo le normali immissioni in ruolo. L’ordine delle operazioni segue una gerarchia ben definita che inizia con la ripartizione dei posti tra le Graduatorie ad Esaurimento (GAE), a cui spetta il 50%, e le Graduatorie di Merito (GM) dei concorsi ordinari e PNRR per il restante 50%.

Nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia: ecco gli step della procedura per l’anno scolastico 2026/27

Come si procederà quest’anno per le nuove nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno? Nel caso in cui dovessero residuare posti dopo questa prima fase (quella ordinaria), il Ministero dell’Istruzione e del Merito attingerà dapprima ai nuovi elenchi regionali, nei quali confluiranno gli idonei dei concorsi banditi dal 2020 in poi. Solamente in caso di totale esaurimento delle GAE, delle GM e degli elenchi regionali della regione di riferimento, si procederà con lo scorrimento della prima fascia delle GPS sostegno.

Per partecipare a questa fase finalizzata al ruolo, i docenti dovranno compilare una specifica sezione all’interno della domanda per le 150 preferenze, disponibile su Istanze Online dal 16 al 29 luglio, come anticipato dal dicastero di Viale Trastevere nel corso dell’informativa alle organizzazioni sindacali sulla nuova circolare annuale delle supplenze. Giova ricordare che l’individuazione per una proposta di nomina finalizzata al ruolo da GPS sostegno comporta la perdita del diritto a partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze per il prossimo anno scolastico 2026/27, sia che il candidato accetti il ruolo, sia che lo rifiuti.

Se, al termine di questa fase straordinaria provinciale, dovessero ancora esserci posti vacanti, scatterà la mini call veloce. Questa procedura si svolgerà tra il 14 e il 18 agosto (questa la finestra temporale predisposta dal MIM per l’invio delle domande su base volontaria) e permetterà ai docenti specializzati inseriti in prima fascia in altre province di candidarsi per i posti residui in territori diversi da quello di iscrizione. Tutte le operazioni di assunzione, comprese quelle da GPS e mini-call, dovranno concludersi entro il 31 agosto, prima dell’avvio delle supplenze annuali, per garantire la stabilità delle cattedre all’inizio dell’anno scolastico.

.

.

.

.

.

.

.

Gps 2026-28, come visualizzare il punteggio ultima modifica: da